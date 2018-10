La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 21/oct/2018 Ordenanza de creación de Centro de Mediación Comunitaria







Fue aprobada la Creación de un Servicio Municipal de Mediación por Concejo Deliberante. Crear y poner en marcha un Centro Comunitario Municipal de Resolución Alternativa de Conflictos implica contar con un espacio único, porque es mucho más que una alternativa a la vía judicial para solucionar problemas entre vecinos. Presta un servicio gratuito y es creado con el objetivo de brindar un espacio comunitario para contribuir a la convivencia, la pacificación, el aprendizaje y el reconocimiento de alternativas válidas para tomar decisiones en cuestiones que pudieran agravarse, y son los propios protagonistas quienes deciden; el Mediador va a colaborar para mejorar la comunicación, asistiendo en la negociación para resolver disputas que surgen por ejemplo ante situaciones que la ley no prevé, como en provocaciones de unos grupos hacia otros ,condominios sin regularizar, los que azotan lo medioambiental, la instalación de una fábrica que puede tener intereses encontrados con la comunidad, o la problemática sobre qué finalidad le vamos a dar a un espacio de uso comunitario, así como diferencias en las organizaciones intermedias, por diversidades culturales, entre distintas instituciones, sociedades de fomento o clubes de barrio. De esta forma, mediante una continua intervención, el Mediador comunitario convierte el conflicto latente en diálogo y a través del diálogo se logran soluciones constructivas, porque permite pasar de lo negativo a lo positivo que tiene salir de una crisis de relación entre las personas, aprendiendo a encontrar salidas aceptables mutuamente con un orientador entrenado y capacitado. La crisis es oportunidad para resolver conflictos comunitarios y evitar que se desencadene la escalada de éstos. Trabajar ciertos asuntos donde ya hay vías de hecho, actitudes unilaterales violentas, que pueden ser de mayor o de menor envergadura, pero dañinos, violentos, es un paso importante en materia de seguridad desde un eje prioritario como la prevención. Es crear un espacio de intervención que hoy no está atendido, porque quien está generando una conducta inapropiada que incluso contraviene las normas, cree que no pasará nada y sabe que no pasará nada, ya que la acción de la policía no llega a actuar y el poder judicial tampoco. De modo que en esa impunidad se mueve, hasta que el conflicto escala a casos penales. Se establece la integración del Centro por un equipo de profesionales especializados, Mediadores con títulos homologados por los Ministerios competentes, que actuando con profesionales mediante un enfoque transdisciplinario y un trabajo en red integrado con las diferentes instituciones del municipio se ocupen de atender los casos que demanda la comunidad para pasar de la confrontación al diálogo. Se prevé reglamentar los mecanismos de articulación para con la red de organismos municipales, para que mutuamente actúen en forma coordinada. El pedido de intervención puede surgir como derivación desde una Secretaría, o Repartición que tiene a su cargo resolver necesidades; porque el Centro de Mediación escucha y contiene a la gente, y al escuchar detecta sus problemas y puede ayudarlo a articularse con la red de instituciones públicas y privadas para que sea puedan encauzar los conflictos y surjan algunas soluciones desde esas redes, acercándolos en sus diferencias. Distintos programas en Anexo de la Ordenanza, como seminarios, cursos y charlas a la comunidad para capacitar en habilidades sociales, que sepan cómo afrontar las problemáticas con las que se sufren en el ámbito educativo, previa articulación con Dirección de Escuelas por derivación de la Jefatura de Inspección Distrital para que se incluya a la comunidad educativa reforzando los que se dictan a Docentes sobre violencia en las escuelas, formación en habilidades sociales, prevención del suicidio adolescente, cursos de programación neurolingüística, formación de chicos mediadores, que coadyuvarán a mejorar el clima para el aprendizaje en las escuelas públicas. Es un logro esta Ordenanza en una Ciudad situada en un polo estratégico de desarrollo, porque cubre lo que es una necesidad de los municipios del Siglo XXI para sus vecinos y su gobierno: fomentar espacios de conexión para la paz social.

Ordenanza de creación de Centro de Mediación Comunitaria

