Publicidad Moderno, elegante y espacioso, así es el barrio de Barra de Tijuca, en Río de Janeiro, ubicado en la parte oeste de la ciudad, a unos 24 kilómetros de una de las zonas más turísticas de Río, nos referimos al sector de Copacabana e Ipanema-Leblon. Barra da Tijuca es la playa más larga de Rio de Janeiro, su extensión es de 14 km, y sus aguas de color verdoso, que forman muy buenas olas tubulares, que las convierten en las preferidas de los surfistas. Es un barrio diseñado por Lucio Costa, repleto de tiendas y centros comerciales, y residencias de clase media alta. El barrio se encuentra a su vez subdividido en pequeños barrios, y a su vez está incluido en la región de "Barra da Tijuca". Haciendo un comparativo, les hará recordar mucho a San Isidro o sectores de Vicente Lopez cercanos al río, pero en este caso con un mar precioso. Toda la franja costera oeste de Río de Janeiro fue hasta hace pocas décadas una región prácticamente deshabitada, con naturaleza salvaje impresionante y hermosas playas vírgenes donde sólo residían algunas familias de pescadores. Sin embargo en las décadas de los años 70 y 80, el barrio de Barra de Tijuca empezó a vivir un crecimiento acelerado. Grandes empresas se trasladaron a esta zona tranquila de la ciudad, que ofrecía grandes áreas para la construcción y con esto llegó el desarrollo inmobiliario y comercial. Debido a que hasta hace muy poco se trataba de un barrio alejado y mal conectado con el centro y los lugares más turísticos de Río de Janeiro, Barra (como se le conoce popularmente) fue siempre considerada una zona exclusiva, demasiado grande para recorrerla caminando y pensada sólo para los que tenían la suerte de vivir allí. Sin embargo, gracias a las obras de infraestructura y transporte desarrolladas con ocasión de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, el barrio de Barra da Tijuca ha vuelto a experimentar otra etapa de crecimiento acelerado y Quedó por fin unido a Río, consagrándose como el flamante barrio olímpico. Precisamente los amplios espacios disponibles en el barrio, permitieron que allí se levanten la mayoría de las instalaciones Olímpicas y el gran problema de aislamiento de Barra da Tijuca quedó resuelto con las nuevas infraestructuras construidas para facilitar la comunicación, vías exclusivas para autobuses y una nueva línea de Metro, que acercarán el barrio al corazón de la ciudad en poco tiempo. En los últimos años creció muchísimo turística-mente, no sólo por sus riquezas naturales y por sus playas (los 14 kilómetros de costa que decíamos antes), sino también porque ahora dispone de una importante cantidad de centros comerciales y de ocio, restaurantes de excelente calidad, discotecas, museos, centros culturales y, gracias a las olimpiadas, hoteles de las más famosas cadenas internacionales y las más modernas estructuras deportivas de América Latina. Eso sin olvidar que Barra de Tijuca acoge el mundialmente famoso Festival de Rock in Río junto con muchos otros eventos de carácter internacional. Atractivos turísticos en Barra de Tijuca: En Barra existe desde hace años, un importante número de puntos turísticos que cada año atraen a más y más personas. El barrio tiene el privilegio de alojar, por ejemplo, el complejo cultural más grande de Río de Janeiro, la Ciudad de las Artes, cuyas enormes instalaciones están diseñadas para albergar un importante número de eventos culturales, desde exposiciones, hasta teatro, conciertos y conferencias. Otro museo importante, sobre todo si tomamos en cuenta el amor de los cariocas y de todos los brasileños por el fútbol, es el nuevo Museo del Fútbol, también llamado Museo de la Selección Brasilera, donde se exponen todos los trofeos que ha ganado en su historia la "canarinha" y donde se puede hacer un recorrido por la vida y los éxitos de sus principales jugadores. Un poco más al oeste, en Recreio dos Bandeirantes, está también el Museo Casa do Pontal, el mayor museo de arte popular de todo Brasil, que guarda una interesante colección de artesanías y representaciones de la vida y tradiciones de las diferentes regiones del país. Por supuesto, uno de los mayores atractivos de Barra de Tijuca sigue siendo su riqueza natural. El Bosque da Barra es una enorme área de protección ambiental que junto con las Lagunas de Jacarepaguá, Tijuca y Marapendi, alberga un importante número de especies de flora y fauna protegidas, características de Río de Janeiro. Un poco más al oeste todavía, quienes dediquen tiempo a explorar la zona, podrán disfrutar de otros preciosos y ricos entornos naturales, como el Parque da Prainha, el Parque Marapendi y el Parque Chico Mendes (en el cercano Recreio dos Bandeirantes) o el sorprendente Sito Burle Marx, diseñado por el famoso arquitecto del mismo nombre. Toda esta riqueza natural ha hecho que en Barra de Tijuca cobre cada vez más fuerza las actividades de turismo activo como paseos en balsa por la laguna de Marapendi, para apreciar de cerca los manglares y la fauna de la zona como caimanes y un gran número de aves; o los vuelos en helicóptero para quienes quieran tener una perspectiva única del Bosque da Barra, la playa y de las nuevas instalaciones olímpicas. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

