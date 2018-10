Hoy en nuestro país, el tercer domingo de octubre, homenajeamos a las Madres en su día, que, desde hace varios años, se cambió por el "Día de la Familia". ¿Sabias que el deseo de Dios es que todos tengamos una familia? Fue el deseo de Dios cuando creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza. (Gen 1:27-28): Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos; … De esta manera, nace la institución familiar conformada por el padre, la madre y los hijos; institución que se está viendo gravemente afectada hoy, por algo que la daña profundamente, la imposición de la ideología de género y pensamiento anti-familia normal, no respetando nuestros valores y adoctrinando en las escuelas a nuestros niños y provocando gran preocupación en los padres que habitan nuestro país. Ya que la familia es la base sobre el cual está estructurada la sociedad. El papel del padre y de la madre en la familia, es importante y fundamental. Es una rebeldía tratar de manejar el matrimonio a la manera de cada uno, porque Dios ya dejó escrito en La Biblia lo que funciona, y como funciona. Él nos diseñó, y Él sabe perfectamente que es lo mejor. ¡Por lo tanto, si queremos que nuestros matrimonios funcionen, tenemos que hacerlo a la manera de Dios! Y esa manera esta descripta en "Su Palabra". Allí es donde debemos indagar. La Biblia entera es la historia de Dios formándose una familia. La Biblia dice, "Su plan inmutable siempre ha sido el de adoptarnos a su propia familia, al atraernos a él por medio de Jesucristo. (Gal. 4:5) El no necesitaba una familia. "Él, quería una familia", y entonces diseñó un plan para crearnos, y traernos a su familia y compartir con nosotros todo lo que tiene. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, Dios se convierte en nuestro Padre, y nos hacemos sus hijos, otros creyentes se hacen nuestros hermanos y hermanas, y La Iglesia se convierte en nuestra familia espiritual. Cada ser humano fue creado por Dios, pero no todo ser humano es un hijo de Dios. La única manera de entrar a la familia de Dios es que nazca de nuevo en ella. Usted se hizo parte de la familia humana por su nacimiento dentro de ella, pero se hace un miembro de la familia de Dios por su segundo nacimiento. (Juan 3:3) Dios "nos ha dado el privilegio de haber sido nacidos de nuevo, de manera que ahora somos miembros de la propia familia de Dios. ¿Quieres saber más de la gran Familia de Dios, y de cómo mejorar las relaciones en tu Familia? ¿Y así vivir una vida mejor cada día y en Paz? Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luis Rodas Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Día de La Familia"

Por Luis Rodas

