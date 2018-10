La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 21/oct/2018 La Voz del Águila:

Armagedón; la batalla final. La victoria de Cristo sobre Satanás (Séptima parte)

Charlas brindadas por Giorgio Bongiovanni











Pordenone - 25 de febrero de 2017 Pregunta: Ante todo quiero decir que me siento honrado y te estoy muy agradecido porque nos consideres merecedores de una especie de reconocimiento por parte de las Estrellas, de los Hermanos, por nuestra presencia en este camino. El 15 de Agosto de 2016 nos habías definido, refiriéndote especialmente a los adultos y ancianos, incluido vos, como larvas carcomidas por la gangrena de la miseria humana y material. Prestando atención a lo que nos has anunciado esta tarde y a esta terrible condición interior y exterior nuestra quería saber ¿de qué ha servido hasta ahora y para qué podríamos servir? ¿Acaso el Juicio para nosotros los adultos ya está en curso? Giorgio: Nosotros estamos condicionados por nuestras frustraciones materiales y psíquicas/psicológicas, determinadas por la pertenencia a esta sociedad. Por lo tanto para mí y para los demás hermanos será difícil despojarnos de todos los condicionamientos larvales que tenemos y así poder entrar en el Reino de Dios. No digo que sea imposible, pero si es difícil. A pesar de ello a nosotros nos ha ocurrido lo que ocurrió entre Cristo y el ladrón, por ello tenemos que estar agradecidos a Jesús. Frente al ladrón somos santos: no hemos asesinado, violado ni robado. Somos pequeños ladrones aceptados en el Reino de Dios por una situación de enorme Gracia Divina, pero no porque Jesús, en ese momento, es débil. El Suyo es un acto de justicia, la más grande de todas, porque encuentra en una persona con problemas materiales gravísimos aquello que no encuentra en Sus hermanos: ¡la fe y la disponibilidad! Tenemos muchas larvas encima y será muy difícil liberarnos de ellas. No sé si entraremos en el Reino de los Cielos pero todos nosotros, incluido yo, tenemos una suerte muy grande: si hoy estamos aquí es porque hemos visto a un hombre en la Cruz. A diferencia del otro ladrón que representa a la humanidad que ya está perdida nosotros pertenecemos a esa humanidad que Lo reconoce y que Lo ama. ¡Si el Señor nos pidiera que descendiéramos de la cruz y que nos rompiéramos las manos en Su nombre lo haríamos! Entonces Cristo dice: "¡Si, es cierto, sois miserables pero os llevaré al Paraíso porque me habéis defendido! Vosotros defendéis a la Verdad, habéis dado vuestra disponibilidad a la Verdad, a pesar de que sois un desastre igualmente os premiaré!" Tenemos que ganárnoslo. Es muy difícil pero si nos dirigimos a Jesús con la promesa de hacer Su voluntad hasta dar nuestra vida Él, a pesar de todas las miserias que tenemos, nos llevará al Reino de Dios. La clave es la disponibilidad, tenemos que preguntarle a Jesús: "Señor ¿qué quieres de mí? ¡Te daré todo lo que quieras!" Otras personas que no tienen nuestras miserias, ni nuestros pecados, pero que son muy puritanas, si vieran pasar al Señor frente a ellos ni siquiera Lo reconocerían! Nosotros, que somos un desastre, diríamos: "-¡Señor, entonces era cierto, eres Tu realmente!" A esta persona Jesús le respondería: "-Por ahora ven conmigo al Paraíso y luego te diré lo que quiero de ti". Nosotros estamos aquí en la Tierra para servir al Señor. ¡Para nosotros el Juicio está en curso y cuando Él venga dictará Su sentencia! En este momento todos estamos siendo enjuiciados: hay un Fiscal que nos acusa y un abogado defensor que nos defiende (son metáforas para que podáis entender). ¡Jesús está controlando los hechos! Nosotros tendremos tiempo para recuperar y para hacer el bien hasta que Cristo regrese. Cuanto más acciones hagamos tendremos más posibilidades de ser absueltos entonces Él nos llevará consigo. Y tal vez, al final, descubriremos que todos los que se consideran perfectos tienen varios esqueletos en el armario. Nosotros estamos aquí para servirlo. Tenemos que seguir el ejemplo evangélico del centurión romano que "se le acercó suplicándole, y diciendo: -Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: -Yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo; mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes; y digo a éste: ´Ve, y va´; y al otro: ´Ven, y viene´; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace. Al oír lo Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían: En verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande". ¡Ese centurión era ateo, era un asesino, andaba con prostitutas, quizás era el hombre más asqueroso de la Tierra pero demostró su disponibilidad frente a Cristo! ¡El secreto de nuestra salvación, queridos hermanos, es la disponibilidad, no la cantidad de pecados que tengamos o no. si Jesús te pidiera que le des a tu hijo y lo hicieras te salvarías, a pesar de que tu nombre sea Totò Riina, Él perdonaría todos los homicidios que has cometido! ¡Pero si no lo hicieras iríais directamente al infierno por más que te llames Giorgio Bongiovanni y no hayas cometido ni un solo pecado! El secreto para seguir a Jesús de Nazaret es la disponibilidad. Continúa el próximo domingo. Para más información ingresá a: Facebook: LaVoz del Águila Youtube: La Voz del Águila Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

