Terminado el partido, el entrenador de Villa Dálmine no salió directamente hacia los vestuarios, sino que accedió al pedido del periodista de TyC Sports Ezequiel Fretes para una nota breve en que la se refirió a la oferta que tiene de Agropecuario: "Es una negociación entre tres partes que todavía no se definió. Si esto se da es porque todas las partes salen beneficiadas, inclusive Villa Dálmine", señaló Felipe De la Riva, quien luego agregó: "Los técnicos estamos acostumbrados a que cuando los dirigentes quieren nos echen, pero también hay que acostumbrarse a que uno se quiera ir, sobre todo cuando te deben mucha plata. Igual, con Dálmine estoy muy contento". De esta manera, el uruguayo presiona para una posible salida hacia Carlos Casares (desde donde habría recibido una importante oferta, aunque también suena Walter Otta como candidato), pero también presiona para que el Violeta afronte "problemas económicos" (así los definió) que mantiene con él. "El club no me los soluciona", reclamó luego en diálogo con FM Santa María.

EL ENTRENADOR VIVIÓ INTENSAMENTE EL PARTIDO ANTE QUILMES. ¿FUE EL ÚLTIMO EN CAMPANA?



