Edición del domingo, 21/oct/2018 Liga Campanense:

Por la fecha 15 goleó 4-0 a Juventud Unida y mantuvo su ventaja de seis puntos sobre La Josefa, que derrotó 2-1 a Real San Jacinto. También ganaron Defensores de La Esperanza, Mega Juniors y San Felipe En la continuidad del Torneo Oficial 2018 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol, Atlético Las Campanas sumó una nueva victoria y sigue firme en lo más alto de la tabla de posiciones con 36 unidades. En esta oportunidad, el líder goleó 4-0 a Juventud Unida en cancha del Lechuga. Damián Arce abrió la cuenta con un cabezazo a los 5 minutos del primer tiempo y luego, Diego Gómez por duplicado y Nicolás Giménez redondearon el resultado final. De esta manera, Las Campanas llegó a los 36 puntos (11 victorias y 3 empates en 14 presentaciones) y mantuvo su ventaja de seis unidades sobre su escolta, La Josefa (30), que después de quedar libre en la primera fecha de la segunda rueda derrotó 2-1 a Real San Jacinto y ratificó su segunda posición, amenazada por Defensores de La Esperanza (29), que goleó 4-1 a Atlético Las Praderas. Al cuarto puesto saltó Mega Juniors, que venció 2-0 a Lechuga FC y aprovechó la derrota de Real San Jacinto, que ahora cayó hasta el quinto lugar. Mientras que en el sexto escalón aparece Deportivo San Felipe, que superó 2-0 a Desamparados. En tanto, el único empate de la jornada fue protagonizado por El Junior y Leones Azules, que igualaron 1-1 y se mantuvieron en la novena y décima posición respectivamente. Hoy no habrá actividad por el festejo del Día de la Madre, por lo que la fecha 16 (tercera de la segunda rueda) se jugará entre martes y jueves próximos (con dos partidos por día). RESULTADOS FECHA 15: Atlético Las Campanas 4-0 Juventud Unida; Defensores de La Esperanza 4-1 Atlético Las Praderas; Mega Juniors 2-0 Lechuga FC; Deportivo San Felipe 2-0 Desamparados; La Josefa 2-1 Real San Jacinto; El Junior 1-1 Leones Azules. Libre: Otamendi FC. POSICIONES: 1) Atlético Las Campanas, 36 puntos; 2) La Josefa, 30 puntos; 3) Defensores de La Esperanza, 29 puntos; 4) Mega Juniors, 26 puntos; 5) Real San Jacinto, 25 puntos; 6) Deportivo San Felipe, 23 puntos; 7) Atlético Las Praderas, 20 puntos; 8) Otamendi FC, 16 puntos; 9) Leones Azules, 11 puntos; 10) El Junior, 10 puntos; 11) Lechuga FC, 10 puntos; 12) Juventud Unida, 9 puntos; 13) Desamparados FC, 4 puntos. FECHA 16: La Josefa vs El Junior; Atlético Las Campanas vs Atlético Las Praderas; Lechuga FC vs Desamparados FC; Deportivo San Felipe vs Otamendi FC; Defensores de La Esperanza vs Mega Juniors; y Juventud Unida vs Leones Azules. Libre quedará Real San Jacinto. TERCERA DIVISIÓN Los resultados de esta fecha 15 fueron: Atlético Las Campanas 1-1 Juventud Unida; Defensores de La Esperanza 1-0 Atlético Las Praderas; Mega Juniors 1-2 Lechuga FC; Deportivo San Felipe 2-1 Desamparados; La Josefa 0-0 Real San Jacinto; El Junior 1-1 Leones Azules. Libre: Otamendi FC. Además, el pasado fin de semana también se jugó la fecha 13 (pendiente por lluvias), que dejó los siguientes resultados: Mega Juniors 3-0 Otamendi FC; Deportivo San Felipe 1-2 Atlético Las Praderas; Atlético Las Campanas 0-1 Real San Jacinto; La Josefa 0-0 Leones Azules; Defensores de La Esperanza 1-0 el Junior; y Lechuga 0-1 Juventud Unida. De esta manera, las posiciones en esta categoría quedaron de la siguiente manera: 1) Atlético Las Campanas, 32 puntos; 2) Defensores de La Esperanza y Real San Jacinto, 29 puntos; 4) La Josefa, 27 puntos; 5) Lechuga FC, 24 puntos; 6) Mega Juniors, 23 puntos; 7) Juventud Unida, 19 puntos; 8) Deportivo San Felipe, 17 puntos; 9) Desamparados, 16 puntos; 10) Otamendi, 13 puntos; 11) Atlético Las Praderas y Leones Azules, 10 puntos; 13) El Juniors, 3 puntos. CUARTA DIVISIÓN Los resultados de la fecha 15 fueron: Atlético Las Campanas PG-PP Juventud Unida; Defensores de La Esperanza 1-0 Atlético Las Praderas; Mega Juniors 2-0 Lechuga FC; Deportivo San Felipe 3-1 Desamparados; La Josefa 2-0 Real San Jacinto; El Junior 2-2 Leones Azules. Libre: Otamendi FC. Además, el pasado fin de semana también se jugó la fecha 13 (pendiente por lluvias), que dejó los siguientes resultados: Mega Juniors 3-0 Otamendi FC; Deportivo San Felipe 1-2 Atlético Las Praderas; Atlético Las Campanas 1-0 Real San Jacinto; La Josefa 4-0 Leones Azules; Defensores de La Esperanza 4-0 el Junior; y Lechuga PG-PP Juventud Unida. De esta manera, las posiciones en esta categoría quedaron de la siguiente manera: 1) Defensores de La Esperanza, 33 puntos; 2) La Josefa, 32 puntos; 3) Real San Jacinto, 20 puntos; 4) Mega Juniors, 26 puntos; 5) Atlético Las Campanas, 24 puntos; 6) Deportivo San Felipe, 22 puntos; 7) Atlético Las Praderas, 22 puntos; 8) Otamendi FC, 18 puntos; 9) Leones Azules, 16 puntos; 10) Lechuga FC, 14 puntos; 11) El Junior, 10 puntos; 12) Desamparados, 6 puntos; 13) Juventud Unida, sin puntos.



