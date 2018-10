Después de varios partidos amistosos entre equipos escolares de mujeres, mañana comenzará oficialmente el campeonato de las chicas, que se suma a los de Cebollitas, Mosquito y Baby. Los resultados de la semana que pasó y la programación de lo que vendrá en el Club Plaza Italia.

A la par de la disputa de los campeonatos de Cebollitas, Mosquitos y Baby del Torneo Escolar de Baby Fútbol que se desarrolla en el Club Plaza Italia se venían disputando también partidos amistosos entre equipos escolares de mujeres. Y finalmente se decidió que las chicas tengan también su propio campeonato, el cual comenzará oficialmente esta semana y tendrá la participación de siete equipos: Santo Tomás de Aquino, Aníbal di Francia "A", Aníbal di Francia "B", Siglo XXI "A", Siglo XXI "B", San Roque "A" y San Roque "B". El primer partido de este certamen se jugará mañana desde las 21.40 horas y será Aníbal Di Francia "B" vs Siglo XXI "B".

En tanto, la semana que pasó tuvo tres jornadas de encuentros, que se dividieron entre martes, miércoles y viernes y dejaron los siguientes resultados:

-Cebollitas: Escuela 7 (4-2) Escuela Normal; Dante Alighieri (4-3) Escuela 5; Escuela 17 (4-0) Escuela 1.

-Mosquitos: Colegio Dante Alighieri (5-0) Escuela 1; Santo Tomás "A" (3-3) Santo Tomás "B"; Escuela 22 (3-3) Escuela 5.

-Baby: Santo Tomás "A" (6-5) Escuela 13 "A"; Aníbal Di Francia (6-4) Escuela 27 "A"; Dante Alighieri (13-2) Escuela 13 "B"; Escuela 17 (8-5) Escuela 22; San Roque "B" (12-0) Siglo XXI "B"; Escuela 14 (4-1) San Roque "A".

POSICIONES

Las tablas de posiciones de cada categoría son las siguientes:

-Cebollitas: 1) Escuela 17, 31 puntos; 2) Dante Alighieri, 24 puntos; 3) Santo Tomás "A", 22 puntos; 4) Escuela 1, 21 puntos, 5) Escuela 22, 12 puntos; 6) Escuela 5, 10 puntos; 7) Escuela 7, 7 puntos; 8) Escuela Normal, 0 puntos.

-Mosquitos: 1) Dante Alighieri, 30 puntos; 2) Escuela 5, 25 puntos; 3) Santo Tomás "C", 18 puntos; 4) Aníbal Di Francia, 12 puntos; 5) Santo Tomás "B", 11 puntos; 6) Escuela 17, 10 puntos; 7) Escuela 22, 10 puntos; 8) Santo Tomás "A", 4 puntos; 9) Escuela 1, 3 puntos.

-Baby Zona "A": 1) Escuela 27 "A", 25 puntos; 2) Aníbal Di Francia, 24 puntos; 3) Santo Tomás "A", 23 puntos; 4) Escuela 13 "A", 22 puntos; 5) Escuela 14, 15 puntos; 6) Siglo XXI "A", 12 puntos; 7) Escuela 1, 4 puntos; 8) San Roque "A", 3 puntos.

-Baby Zona "B": 1) San Roque "B", 30 puntos; 2) Dante Alighieri, 25 puntos; 3) Escuela 17, 22 puntos; 4) Escuela 2, 16 puntos; 5) Santo Tomás "B", 16 puntos, 6) Escuela 13 "B", 9 puntos; 7) Escuela 22, 6 puntos; 8) Escuela 27 "B", 1 punto; 9) Siglo XXI "B", 1 punto.

PRÓXIMOS PARTIDOS

La programación para esta semana es la siguiente:

-Lunes: Santo Tomás "A" vs Escuela 22 (19.00; Cebollitas), Escuela 17 vs Santo Tomás "C" (19.30; Mosquito); Escuela 27 "A" vs Santo Tomás "A" (20.15, Baby); Escuela 22 vs Escuela 13 "B" (21.00, Baby); Aníbal Di Francia "B" vs Siglo XXI "B" (21.40, Mujeres).

-Jueves: Escuela 5 vs Escuela Normal (19.00; Cebollitas), Aníbal Di Francia vs Santo Tomás "A" (19.30; Mosquito), San Roque "A" vs San Roque "B" (20.15; Mujeres); Escuela 13 "A" vs San Roque "A" (20.45; Baby); Santo Tomás "B" vs Escuela 2 (21.30; Baby).

-Viernes: Dante Alighieri vs Escuela 1 (19.00; Cebollitas); Siglo XXI "B" vs Escuela 17 (19.30; Baby); Aníbal Di Francia "A" vs Santo Tomás (20.15; Mujeres); Dante Alighieri vs Santo Tomás "B" (20.45; Mosquito); Siglo XXI "A" vs Escuela 1 (21.30; Baby).