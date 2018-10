Rincón Tuerca

P U B L I C



FORMULA UNO: La categoría desarrolla este fin de semana otra carrera del calendario con el Gran Premio de Estados Unidos. Televisa Fox Sport. CENA: Siguen avanzando las ventas de tarjetas para la cena de Alma el próximo dos de noviembre para los ex pilotos de la misma a realizarse en la sede de la categoría. En Campana el encargado de vender las mismas es Alberto Errecart. CAMBIAR: El oriundo de San Justo el piloto Cisnero decidió cambia de motorista dejando a Diego Bidegain para a partir de la próxima contar con la motorización de Marcelo Lopez para continuar en la categoría Kart Plus. FALTA: La decisión ya fue tomada y el piloto local no seguirá corriendo esta temporada ante la falta de presupuesto para estar en la categoría Alma porque parece que el "Gallego" no pudo reunir lo mínimo e indispensable para concretar esta posibilidad. SUMAR: Ante el buen arranque que tuvo la categoría de las camionetas ya se sumarán cuatro mas para la próxima carrera el venidero 4 de noviembre en el autódromo de La Plata. VISITAR: Finalmente el cordobés acompañado por Zarantonello, Ceña y Escudero decidieron con sus motos de alto porte visitar la provincia de Catamarca en un rally muy al estilo de ellos. PENSAR: Con la atención de los autos en la fortaleza de la Ruta 193 Ignacio Tártara no se que puede distraer pensando en correr aunque la puerta ya está abierta pensando en la próxima temporada en una categoría nacional. ENTUSIASMADO: Cuentan que Agustín está con toda la intención de correr en la categoría Alma con el Fiat Uno en la Clase Dos que siempre corrió su papá y el pibe muy diferente a sus hermanos ya le metió mano y se muestra muy entusiasmado con poder despuntar el vicio. Era de esperar: el abuelo corrió en moto, sus tíos en karting y en autos con techos ahora llegará su tiempo. Bienvenido!! SEGUNDO: Viene de correr en Pergamino por otra carrera del campeonato del Enduro en la Clase Trial A el representante local German Henze arribó cuarto en la final lo que lo mantiene segundo en el campeonato con toda la atención de la moto por parte de su equipo con Simón Moyano como jefe del mismo. GANAR: Quien decidió volver a pesar de su lesión en una mano fue el zarateño Diego Lacognata que en la Clase Experto ganó la carrera y se llevó el mejor trofeo y puntos para el campeonato. CONFIRMAR: A propósito los dirigentes que rigen los destinos de la categoría enduro ya confirmaron que la próxima fecha será el venidero mes de noviembre en el fin de semana del 17 y 18 en el circuito de Rojas. INCENDIO: El que le tocó vivir días atrás en su taller al Bebu Guerra que por suerte no pasó a mayores pudiendo retirar todos los karting y solo fue un susto para el popular chasista que quedará como una anécdota más. ARMAR: No muchos saben que Diego Ballini está armando un Fiat 147 en su casa para cuando esté terminado se sumará al mundo de las picadas donde aún los trabajos vienen lentos por una cuestión de presupuesto aunque el hijo de Julio Cesar espera estar en actividad en este verano. APORTAR: A propósito de Julio Ballini se está incorporando por estos días al Club del Primer Auto Argentino para aportar su experiencia de tantos años trabajando en el mundo automovilístico. ACUERDO: La intención de unificar el Super TC 2000 con el TC 2000 para correr el año próximo juntos se diluyó al no llegar a un acuerdo con esta posibilidad que se venía pregonando en los últimos meses. Esto marca que cada uno seguirá su camino. MANTENER: Aunque Matías Covello mantiene su moto para la alta competencia en el motocross el "carpintero" no estará en la alta competencia al menos en esta temporada pensando en el próximo año como segunda posibilidad. DECISION: Después de tantas idas y venidas se tomó la decisión que el auto para a clase promocional estará al mando del mismo Juan Carlos Muñoz hasta el cierre del campeonato bajándose Eric D´Amario por razones personales. TENTAR: Aunque lo tentaron para realizar su presencia en el Gran Premio de la categoría Pako el zarateño Marito Martinez decidió no ser partícipe de esta carrera tan especial ante no contar con los tiempos que le demanda estar en la alta competencia. EXPECTATIVAS: El autódromo de San Nicolás cumplió con las expectativas que se habían planteado antes de inaugurarlo donde los pilotos destacaron la buena cinta asfáltica y el poder superarse en carrera dado que están dadas las circunstancias. CUESTIONAR: Lo único que se le cuestionó al autódromo nicoleño es la calle que entra a boxes por entender que no resulta cómoda ni segura algo que los encargados ya decidieron trabajar para lo que será en diciembre la llegada del Turismo Carretera. LLEVAR: Días atrás los dirigentes del Club del Primer Automóvil Argentino Manuel Iglesias de la mano de su presidente Adrián Chiorazzo acompañado por Carlos Debesa llevaron el auto hasta el colegio Dante Alighieri para que los chicos lo conozcan y hasta fotos arriba del mismo se sacaron como un grato recuerdo. PREPARARSE: Como ya adelantamos en esta sección el piloto local Sebastián Abella confirmó que se prepara para la carrera del TC en el autódromo de Olavarría a correrse a fin de mes. PASE: Quienes lo conocen y suelen frecuentarlo dicen que el empresario gastronómico ahora venido a periodista estaría realizando el pase del año dejando programa de Televisión por programa radial. Hablará de automovilismo también don Valentini? ABONAR: Parece que Fabián Martinellino acusa recibo ante la promesa de abonar un asado prometido a sus allegados y aún no ven ni el carbón los interesados en esta cuestión gastronómica. No tendrá tiempo no tendrá un lugar, quizás olvido vaya uno a saber. GANADORES: Tras la última carrera de la categoría Kart Plus con pilotos invitados en la final de los titulares fueron los ganadores: Promocional: Dante Giordano, Pre Juniors: Valentino Quattrochi, Juniors: Máximo Coronel, Cajero 4 T: Stefano Torrese, Master C: Gerónimo Simois, Master A: Facundo Traverso y Potenciada Juan Carlos Suarez. CARRERA: Para la fiesta del automóvil ya confirmaron su presencia las cupecitas del TC del Ayer y los autos del TC de hace algunos años como para no dejar de verlos que además harán una carrera en la avenida Larrabure el día sábado 17 de noviembre. IMAGENES: Para conocer de que se trata en programa televisivo del Canal local se pudo ver en imágenes la presentación de la categoría Cupecitas del TC en la ciudad de San Vicente con la participación de pilotos locales y de Zárate el pasado martes en horas de la noche. ACUERDO: Su padre quiera que corra en karting, su mamá asegura que de concretarse esta intención ambos se iban de casa. Por el momento la dinastía del Tano no se pone de acuerdo. Que no cunda el pánico! QUINTO: Era la carrera esperada en la categoría Kart Plus por parte de los pilotos donde Pablo Clerici busca repetir en el campeonato pero en esta competencia se rompió el motor lo que lo llevó a quedar quinto y sumar algunos puntos con la motorización de Romero. PROBABLE: Como anunciamos en esta misma sección es probable que ante la decisión de Eric D´Amario de no continuar corriendo se tome la determinación que "Santi" sea quien para el año próximo corra junto a su padre Juan Carlos Muñoz en la clase promocional de Alma. Lo bueno que el aval de la madre está y eso acortó el camino donde este verano servirá para girar y tomar experiencia. LLEVARLO: La madrugada de ese sábado lo encontró a nuestro personaje saliendo del Boliche no en buenas condiciones a tal punto le dijo su ex acompañante que el auto que deseaba subir no era el suyo que estaba estacionado mas adelante. Parece que el rebaje y la chupada le jugó en contra al piloto en cuestión que finalmente lo llevaron a boxes para salvar su difícil momento. Que te pasó Juan? TOPE RACE: Nueva presentación de la categoría en el autódromo de Mendoza durante este fin de semana donde desde las 10.30 hs de la mañana televisa Canal 13 a través del programa "Carburando". DEBUT: Como se anunció el último domingo se desarrolló en el kartódromo argentino el debut en nuestro país la primera carrera de karting eléctricos donde ganó Franco Colapintos con 13 vehículos en acción: Bienvenido!! CHEVY: El proyecto de Carly Bava junto a su padre Juan Carlos está apuntado para armar un auto de competición para transitar el mundo de las exposiciones, encuentros, sin pensar en correr en la alta competencia y la intenciónes trabajar en una Chevy. TOPE RACE SERIES: La categoría visita el autódromo de Mendoza por otra carrera del campeonato este fin de semana. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa Carburando. ARROJAR: La reunión en elautódromo de La Pampa entre los dirigentes de TC y algunos pilotos referentes de la categoría arrojó que el año próximo será un calendario de quince carreras y en cuanto a desarrollarse una vez más los mil km no será en el autódromo capitalino y de no encontrar otro escenario se suspenderá este gran premio. TOPE RACE JUNIORS: En autódromo mendocino la categoría realiza otra competencia de su fin de semana. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. CHASIS DEL REGIONAL: En el autódromo de Roque Pérez van por otra fecha del campeonato con su habitual parque de autos donde desde las 10 hs arrancan con la clasificación. DECIDIR: Parece ser que el motorista decidió no seguir trabajando con el piloto de karting por decisión personal en un momento que están en un buen nivel y si bien fue en buenos términos parece que el tiempo se agotó en dicho taller. Y no le hace más el motor.

Rincón Tuerca

