La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 21/oct/2018 Breves: Polideportivas







PUMAS ENFOCAN EUROPA: el head coach del Seleccionado Argentino de Rugby convocó a 38 jugadores para la gira.- BÁSQUET; CLAUSURA ABZC: Ciudad de Campana enfrentará esta noche como visitante a Central Buenos Aires.- BINOMIOS PARA EL STC2000: será en el autódromo porteño Oscar y Juan Gálvez.- SCHWARTZMAN, SIN FINAL: el argentino no pudo avanzar a la definición del ATP 250 de Bélgica.- GANÓ "LA TIGRESA": la boxeadora Marcela Acuña retuvo su título superagallo de la FIB.- BÁSQUET: CLAUSURA ABZC Por la primera fecha de la segunda rueda de la Zona B del Torneo Clausura de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), Ciudad de Campana enfrentará esta noche como visitante a Central Buenos Aires, mientras que el Campana Boat Club jugará también en Zárate, pero frente a Independiente. El Tricolor es líder de la Zona B con cinco victorias en cinco presentaciones, mientras que el CBC todavía no ha podido ganar en cuatro juegos (tiene uno pendiente frente a Central Buenos Aires). La jornada de este grupo se completará el miércoles, cuando Náutico Zárate reciba a Honor y Patria de Capilla del Señor. BINOMIOS PARA EL STC2000 El próximo 4 de noviembre se disputará la anteúltima fecha de la temporada del Súper TC2000: será en el autódromo porteño Oscar y Juan Gálvez, donde se correrá en binomios la tradicional prueba de los 200Km de Buenos Aires. Para ese compromiso, el campanense Matías Milla ya ha confirmado nuevamente al misionero Rafael Morgenstern para compartir su Citroen C4 del equipo Sportteam. En tanto, el líder del campeonato, Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), tendrá como invitado a Franco Vivian. Los otros tres pilotos que pelean el título también tienen parejas confirmadas: Facundo Ardusso (Renault Fluence) correrá con Mariano Altuna; Leonel Pernía (Renault Fluence) lo hará con Norberto Fontana; y Matías Rossi (Toyota Corolla) estará junto a José María "Pechito" López. SCHWARTZMAN, SIN FINAL El argentino Diego Schwartzman no pudo avanzar a la definición del ATP 250 de Amberes (Bélgica) al perder ayer por 6-3 y 6-4 frente al francés Gael Monfils en semifinales. El tenista galo chocará en la final con el británico Kyle Edmund, que superó 6-3 y 6-4 al francés Richard Gasquet en la otra semifinal. GANÓ "LA TIGRESA" En el estadio Delmi de la ciudad de Salta y sin brillar, la boxeadora Marcela Acuña retuvo su título superagallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) al vencer en fallo dividido a la venezolana Mayerlin Rivas. De esta manera, "La Tigresa" se quedó además con el Cinturón de los Próceres Argentinos Martín Miguel de Güemes que le dedicó la Federacion Argentina de Boxeo (FAB). PUMAS ENFOCAN EUROPA El head coach del Seleccionado Argentino de Rugby, Mario Ledesma, convocó a 38 jugadores para la gira que Los Pumas realizarán en noviembre por Europa, donde enfrentarán a Irlanda (el 10 en Dublin), Francia (el 17 en Lille), Escocia (el 24 en Edimburgo) y Barbarians (el 1º de diciembre en Twickenham). Entre los citados se encuentra el pilar Ramiro Herrera, el único de los 38 rugbiers que se desempeña en Europa (juega en el Stade Francais).



