domingo, 21/oct/2018
¿Qué es el abuso sexual infantil?







El abuso sexual infantil es un delito que existe cuando: - un adulto utiliza a un niño, niña o adolescente para estimularse sexualmente; - un adulto estimula sexualmente a un niño, niña o adolescente; o - un adulto utiliza a un niño, niña o adolescente para estimular sexualmente a otra persona. - Puede haber abuso sexual infantil aunque no haya acceso carnal. ¿Cómo me doy cuenta si un niño, niña o adolescente fue víctima de abuso sexual? - Los niños, niñas o adolescentes que son víctimas de este delito no suelen contar lo que les ocurrió. - Sin embargo, si tienen cambios de conducta repentinos, pueden estar diciéndonos que les ha pasado algo. - Algunos de estos cambios podrían ser:-enojos injustificados, -decaimiento, -desconexión con el medio social, -pesadillas o problemas para dormir, -ansiedad, -no quieren quedarse solos con una persona en particular. - Si tenés dudas, llamanos al 0800-222-1717 para que te orientemos en los pasos a seguir y te demos contención. - ¿Por qué motivo un niño, niña o adolescente tiene dificultades para contar la agresión? Vergüenza -Temor a que no le crean -Temor a que lo estigmaticen -Temor a quedarse solo -Temor a la pérdida de afecto -Amenazas Por lo general, los casos de abuso sexual infantil ocurren: - en la familia, víctima de un familiar directo o alguien cercano; - en la escuela; - por grooming -a través de Internet-. - En la mayoría de los casos, el agresor es varón. - Las niñas de más de 5 años son las principales víctimas de abuso sexual. - En la mitad de los casos, los agresores viven con las víctimas. - En 3 de cada 4 casos, el agresor es un familiar directo o persona de confianza. Rompamos el silencio - Dialoguemos con niños, niñas y adolescentes sobre el tema - La sexualidad no tiene que ser un tabú: hablemos con los chicos sobre el tema. La única manera de fortalecer a los niños, niñas y adolescentes es creando espacios de diálogo, confianza y aprendizaje. De esta manera, les damos herramientas para cuidarse, saber cuáles son sus deseos, cómo intervenir cuando algo no les gusta o les genera incomodidad y cómo pedir ayuda en el caso que no pudieran resolver algo por sí mismos. No hay edades específicas para hablar de sexualidad. El tema puede ser tratado incluso con niños y niñas pequeños, siempre respetando su edad y su capacidad de entender de qué les estamos hablando. La sexualidad no es un tema más, sino algo que atraviesa la convivencia diaria. Hablar de este tema es hablar del respeto por las diferencias, por conocer nuestro cuerpo y el del otro, por cuidarnos y cuidar al otro. Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Artículo 9: Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a su integridad física, sexual, psíquica y moral. La persona que tome conocimiento de malos tratos, o de situaciones que atenten contra la integridad psíquica, física, sexual o moral de un niño, niña o adolescente, o cualquier otra violación a sus derechos, debe comunicar a la autoridad local de aplicación de la presente ley.



¿Qué es el abuso sexual infantil?

