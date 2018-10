Ocurrió el domingo entre una Gilera Smash y una Ford Ecosport. Una motocicleta y una SUV protagonizaron un accidente de tránsito este domingo en el casco urbano de la ciudad. El hecho sucedió en la intersección de las avenidas Jorge Rubén Varela y Florentino Ameghino, siendo protagonizado por una Gilera Smash y una Ford Ecosport. El motociclista, un hombre de edad avanzada, debió ser trasladado por personal médico del SAME por las heridas recibidas. El accidente fue detectado por las cámaras del CIMOPU. En el lugar, también participaron del operativo de emergencia un móvil del Comando Patrulla y personal de la Dirección de Tránsito municipal.

El motociclista debió ser atendido y trasladado por personal de SAME.





Las cámaras del CIMOPU detectaron el accidente y dieron aviso a los servicios de emergencia.

#Dato Choque en Av. Ameghino y Varela detectado por las cámaras de CIMOPU, una Gilera Smash y una Ford Ecosport, el motociclista, un hombre mayor fue trasladado por la ambulancia ?? N° del SAME, un móvil de Comando y Dirección de Tránsito señalizaron el lugar pic.twitter.com/6izqiiABix — Daniel Trila (@dantrila) 21 de octubre de 2018

Choque en la intersección de avenidas Varela y Ameghino

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: