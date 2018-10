Penovi: "La comunidad debe tomar conciencia que seguimos en riesgo con el Sarampión"

La directora de Salud Comunitaria del Municipio recordó la importancia de aplicar a la población pediátrica la dosis extra, gratuita y obligatoria de la vacuna. Hasta el 30 de noviembre está disponible en el Hospital San José, los CAPS y el móvil sanitario que recorre los jardines de infantes. En el marco de la campaña nacional de vacunación contra el Sarampión, la directora de Salud Comunitaria del Municipio, Eleonora Penovi, destacó la importancia que la población pediátrica se aplique la dosis gratuita, extra y obligatoria. Según detalló la funcionaria y profesional de la salud, la campaña está dirigida a los niños 13 meses hasta 4 años 11 meses y 29 días. "A partir de los 5 años no es necesario dado que se deberán aplicar la vacuna del ingreso escolar", detalló Según explicó, "esto no solo va a proteger a los chicos en cuestión sino también a la población adulta". Es fundamental que "la comunidad tome conciencia que seguimos en riesgo con el Sarampión", apuntó Penovi y, en este sentido, recordó que la semana anterior se registraron dos casos nuevos de Sarampión en el conurbano bonaerense. "Es necesario tomar conciencia al respecto de que tenemos el riesgo de volver a tener una enfermedad viral que no tiene un tratamiento específico y que tiene complicaciones en los casos que se agravan", subrayó. LUGARES DE VACUNACION Tal como recordó Penovi, el Municipio cuenta con numerosos puestos de vacunación en adhesión a la campaña. Los vecinos pueden acercarse al vacunatorio del Hospital Municipal San José, de lunes a viernes de 7:30 a 15:30 y los sábados de 8 a 10:30. Además, a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de lunes a viernes de 8 a 16 y los sábados de 8 a 10. "También –agregó- disponemos de un móvil sanitario que se ubica en la puerta de los jardines de infantes de la ciudad, de 11.30 a 13.30, según un cronograma previsto". En relación a ello, destacó que las vacunas que se aplican allí no están estrictamente dirigidas a la población escolar, sino que puede aplicársela cualquier niño con la edad requerida. Para ello, el adulto que lo acompañe deberá presentar la libreta sanitaria. "Los días que por diferentes motivos no hubiera clase, la visita del móvil no se suspende", aclaró Penovi. El móvil en su cuarta semana visitará este lunes el Jardín Nº 916 (Villanueva); martes 23, Jardín Nº 923 (Santa Florentina); miércoles 24, Jardín Nº 922 (Los Pioneros); jueves 25, Jardín Nº 911 (Las Campanas) y viernes 26, Jardín Nº 920 (Río Luján). En la fan page de la Municipalidad se puede consultar el cronograma del móvil para las siguientes semanas.

Eleonora Penovi destacó la importancia de la campaña. MAÑANA HABRÁ UNA JORNADA INTENSIVA PARA FAMILIARES DE ENFERMOS CON ALZHEIMER Y OTRAS PATOLOGÍAS Con la organización del Municipio, la actividad gratuita se realiza en el marco del Mes del Adulto Mayor. Será de 10 a 16 en el Centro Educativo Municipal. En el marco del Mes del Adulto Mayor, se realizará una jornada intensiva para familiares de enfermos con Alzheimer y otras patologías. La actividad gratuita tendrá lugar en el Centro Educativo Municipal (Castelli 562) este miércoles 24 de 10 a 16. Durante la jornada, el Dr. Mariano Bellomo estará abordando las principales características del mal de Alzheimer como también de otras enfermedades con el propósito de brindar al público herramientas útiles para el cuidado de quienes las padecen. El encuentro tiene la organización de la Dirección de Atención Comunitaria para el Adulto Mayor -dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y Hábitat-. Además, cuenta con el acompañamiento del equipo de Adultos Mayores, del Hogar de Ancianos Municipal y PAMI. Los interesados en participar podrán inscribirse personalmente en boulveard Delliapne y San Martín (nueva sede del área de Adultos Mayores) o telefónicamente a través del 407652.

Penovi: "La comunidad debe tomar conciencia que seguimos en riesgo con el Sarampión"

