"Parecieran todas las coberturas iguales, pero no lo son"

Fabian Brodsky, asesor productor de grupo asegurador la segunda

Fabian Brodsky, del Grupo Asegurador La Segunda, nos puso al tanto sobre que es una ART y la importancia de elegir una buena compañía a la hora de elegir proteger a sus empleados. Fabián Brodsky representa en Campana al Grupo Asegurador La Segunda, siendo la oficina de 25 de Mayo 1025 una de las mil doscientas agencias distribuidas en todo el país. Si bien el negocio del seguro para La Segunda está fundamentado en 4 pilares: Seguros Patrimoniales, Seguros de Vida, Seguros de Retiro y Riesgos del Trabajo; conversamos sobre estos últimos (ART) que son los que contratan las empresas para cubrir de accidentes laborales a sus empleados. Qué es el sistema de Riesgos del Trabajo? "Es uno de los componentes del Sistema de Seguridad Social Argentino. La Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24.557 tiene como objetivos prevenir los riesgos en la actividad laboral y reparar los daños ocasionados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales". ¿A quienes abarca este sistema y en qué circunstancia? "Todos los trabajadores del sector público y privado y los trabajadores de casas particulares, siempre que el trabajador se encuentre registrado, es decir que trabaje "en blanco". Y la cobertura abarca tanto a los accidentes laborales, que es un hecho súbito y violento ocurrido en el lugar de trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa, como también a las enfermedades profesionales que son aquellas producidas por el lugar de trabajo o la actividad que se realiza". ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de contratar una ART? Si bien todas las ART por ley brindan la misma cobertura y parecieran que son todas iguales, no lo son. Hay dos aspectos primordiales a la hora de contratar una ART: Primero el Servicio, ya que la calidad de la cobertura no está en cumplir lo requerido por la ley, sino en poder acompañar al empleador y asesorarlo en materia de seguridad y prevención para disminuir la accidentología, orientarlo y contener al empleado; brindándole la mejor atención en caso de un accidente o enfermedad laboral. Para lograr esto, la función del productor asesor de seguros es crucial, ya que es el nexo entre la ART y el empleador. Es quien orienta y acompaña tanto a empleadores como a empleados. Lo segundo, el costo. Hoy gracias a ciertas modificaciones que se han realizado en la ley y la continua capacitación, se ha logrado disminuir la accidentología con un fuerte impacto en costos. Aquí aparece nuevamente el rol del productor asesor de seguros, porque en materia de seguridad laboral lo barato suele salir caro". Fabian Brodsky nos cuenta que La Segunda ART tiene a la fecha 131.000 empresas asociadas con más de 492.000 trabajadores asegurados en todo el país. Se hace foco en la prevención, el servicio y lógicamente en los mejores costos. "Sin duda, es una de las líderes del mercado asegurador de Riesgos Laborales argentino y no es casualidad". Para cerrar, Fabian nos habla de las fortalezas que posee la empresa para ser elegida como la ART para sus empleados. "La Segunda ART se diferencia de las demás por: "asesoramiento en materia de seguridad, capacitación a medida para cada tipo de cliente, actualización permanente en temas de Higiene y Seguridad, gestión On Line en denuncia de siniestros, certificados, impresión de credenciales, eventos médicos, etc.; asesoramiento y gestión de programas de Seguridad e Higiene, formación constante de los trabajadores en el marco de la reglamentación legal vigente, asesoramiento online, programas de formación diseñados con el asesoramiento del IST de Chile, para operarios, mandos medios y gerentes. Estas son solo algunas, para mayor información los invitamos a acercarse a nuestras oficinas de 25 de Mayo 1025 o contactanos telefónicamente al 03489 420597 / 439125. Estamos siempre dispuestos a asesorar sin compromiso sobre lo que La Segunda ART puede ofrecerle a su empresa", finaliza el productor asesor Brodsky.

Las tradicionales oficinas en Campana de "La Segunda" de 25 de Mayo 1025



"Parecieran todas las coberturas iguales, pero no lo son"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: