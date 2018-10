El uruguayo logró llegar a un acuerdo con el club para rescindir y encaminar su arribo a Agropecuario de Carlos Casares. Ahora, el Violeta le busca sucesor: ¿regresará "Nico", que ayer se despidió de Morón? El sábado en Junín dirigiría interinamente Martín Piñeyro. Un entrenador que se fue, otro que asumió interinamente y un tercero que podría regresar. El lunes dejó noticias fuertes en Villa Dálmine y también la posibilidad del regreso uno de sus últimos ídolos: Walter Nicolás Otta, quien ayer se despidió de Deportivo Morón con una conferencia de prensa. Pero vamos por partes... Las declaraciones y la actitud de Felipe De la Riva tras el empate ante Quilmes le pusieron fin a un ciclo que se inició en abril de 2017 y que contó con 51 partidos (49 de Nacional B y 2 de Copa Argentina). El sábado por la noche, el uruguayo dejó en claro que su intención era aprovechar la oferta que le acercó Agropecuario e intentó forzar un acuerdo con la dirigencia Violeta en torno a una vieja deuda que rondaría los dos meses. Finalmente, esa diferencia se terminó de solucionar y así se acordó la rescisión de contrato que le permitirá al entrenador encaminar su arribo a Carlos Casares sin obstáculos y a la Comisión Directiva reoxigenar la conducción de un plantel que no ha ganado en las últimas cinco fechas (una racha que comenzó al mismo tiempo que las versiones de la partida de Felipe hacia Patronato de Paraná). Ayer, De la Riva ya no se presentó por la mañana al entrenamiento que el plantel realizó en Loma Verde, el cual fue conducido por Martín Piñeyro (Coordinador de Divisiones Juveniles y DT de la Reserva) y el preparador físico José "Pepi" Soto. Ellos, junto a Oscar Fredes, formarán el cuerpo técnico interino que, casi con seguridad, esté al frente del equipo que el sábado desde las 18 horas enfrentará a Sarmiento en Junín por la octava fecha. Mientras tanto, la dirigencia acelera la búsqueda del próximo entrenador. Quien parte con mucha ventaja sobre el resto es un ídolo de la institución como Walter Nicolás Otta (campeón en el Violeta como jugador y como técnico), que después de la derrota de Morón ante Arsenal del pasado viernes presentó su renuncia al frente del Gallito. "Los motivos son simples: sentimos que era el momento de dar un paso al costado para que venga otro para sacar esto adelante. La realidad es que ganamos un solo partido de siete en esta última etapa y sentimos que la suerte nos está siendo esquiva, además de cierto desgaste. Las cosas no salieron como las teníamos planeadas. Duele irnos del club, pero creemos que es lo mejor para la institución", señaló "Nico" ayer en la emotiva conferencia de prensa en la que oficializó su salida de Morón, al que llevo de regreso al Nacional B y también hasta las semifinales de la Copa Argentina. Probablemente, días atrás, la posibilidad de que Otta dirija Villa Dálmine en esta temporada no estaba en la cabeza ni del cordobés ni de la institución. Sin embargo, cuando las oportunidades aparecen y el sentimiento es compartido… OTRO CANDIDATO. Entre los nombres que también han sonado en Mitre y Puccini para suceder a De la Riva se destaca el de Leonardo Fernández, ex entrenador de Rosario Central, quien en su paso por las divisiones juveniles y la Reserva del Canalla ya ha trabajado con jugadores como Marcos Martinich, Fernando Alarcón e Ijiel Protti.

DE LA RIVA DIRIGIÓ 51 PARTIDOS EN VILLA DÁLMINE: 49 EN EL NACIONAL B Y 2 POR COPA ARGENTINA. LLEGÓ EN ABRIL DE 2017.





WALTER OTTA SE DESPIDIÓ AYER DE MORÓN. EL PASADO SÁBADO 13, EN SU VISITA A CAMPANA, FUE HOMENAJEADO POR LA PEÑA QUE LLEVA SU NOMBRE.

#FútbolProfesional | El Club Villa Dálmine llegó a un acuerdo con el DT Felipe De la Riva para la rescisión de su contrato. En su lugar ya se encuentra trabajando Martín Piñeyro, DT de la Reserva y Coordinador de las Divisiones Juveniles. pic.twitter.com/RnW0m7YRFm — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 23 de octubre de 2018 Tras el alejamiento de De La Riva, y mientras la comisión directiva define el nuevo entrenador, asumió interinamente Martín Piñeyro, coordinador general de las divisiones juveniles. Este lunes dirigió su primera práctica, y el sábado estará al frente del equipo ante Sarmiento. pic.twitter.com/fSzwMxS9QJ — Villa Dálmine (@webdelviola) 23 de octubre de 2018

Villa Dálmine:

De La Riva se fue; ¿vuelve Otta?

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: