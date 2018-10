La Auténtica Defensa. Edición del martes, 23/oct/2018 Básquet:

Clausura ABZC; Ciudad de Campana no detiene su marcha ganadora







En el inicio de la segunda rueda superó 91-62 como visitante a Central Buenos Aires y cosechó su sexta victoria en fila. Ciudad de Campana extendió su racha ganadora en el Torneo Clausura de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) al derrotar por 91-62 como visitante a Central Buenos Aires de Zárate en el inicio de la segunda rueda de la Zona B. De esta manera, el Tricolor acumula seis victorias en fila, es el único líder del grupo y está a un paso de asegurarse su clasificación a los Cuartos de Final. El domingo por la noche, su equipo "alternativo" estuvo reforzado por dos integrantes del plantel que disputa el Torneo Provincial de Clubes (Eliseo Iglesias y Francisco Santini), aunque sus mejores figuras fueron jugadores que vienen disputando este Clausura: el base Santiago Fernández sumó 23 puntos (9 en el primer cuarto y 12 en el tercero), igual cantidad que el pivot juvenil Agustín Hernández (10 en el tercero). En tanto, el también juvenil Joaquín Aguilar aportó 18 (11 en el primer tiempo y 7 en el último período). Con esas destacadas actuaciones, el Tricolor fue construyendo un triunfo que, igualmente, recién se abrió con claridad y comodidad en el último cuarto, con un parcial de 30-14 que llevó la diferencia final a 29 puntos. Con este resultado, Ciudad es líder con registro de 6-0; después están Náutico Zárate y Central Buenos Aires con 3-2; Independiente de Zárate con 3-3; Honor y Patria de Capilla del Señor con 1-4; y Campana Boat Club con 0-6 (el CBC perdió el domingo con el Rojo; ver aparte). Queda pendiente el juego entre Náutico Zárate y Honor y Patria que se disputará mañana por la noche en el cierre de esta primera jornada de la segunda rueda. En tanto, el próximo compromiso del CCC será como local frente a Independiente de Zárate por la segunda fecha de la segunda rueda de esta Zona B. SÍNTESIS DEL PARTIDO CENTRAL BUENOS AIRES (62): Thomas Muraca (10), Valentín Rivero (8), Tobías Cristaldo (2), Ivo Cajide (17) y Facundo Pesce (0) (FI) Marco Casey (0), Federico Mora (0), Iván Vallejos (3), Benjamín Giménez (6), Mateo Rodríguez (10) y Julián Tedesco (5). DT: Nahuel Pinto. CIUDAD DE CAMPANA (91): Santiago Fernández (23), Joaquín Cazurro (4), Joaquín Aguilar (18), Tomás Irisarri (2) y Agustín Hernández (21) (FI) Bruno Yijiloski (0), Eliseo Iglesias (0), Francisco Santini (8), Lucio Cadelli (2), Juan Sebastián Manrique (9) y Matías Pagura (4). DT: Sebastián Silva. PARCIALES: 13-21 / 16-16 (29-37) / 19-24 (48-61) / 14-30 (62-91). JUECES: Ezequiel De la Peña y Daniel Kohn. GIMNASIO: Central Buenos Aires.



SANTIAGO FERNANDEZ FUE UNO DE LOS GOLEADORES DEL CCC CON 23 PUNTOS. BOAT CLUB, EN CAMBIO, NO PUEDE SALIR DE PERDEDOR El CBC, con solo un mayor en su equipo, perdió como visitante frente a Independiente por 89 a 52. El domingo por la noche, el Campana Boat Club sufrió su sexta derrota consecutiva en el Torneo Clausura de Primera División de la ABZC: con un plantel con todos valores juveniles (a excepción de Marcelo Sosa), los dirigidos por Gustavo Godoy perdieron 89-52 como visitantes frente a Independiente de Zárate. El encuentro se empezó a quebrar en el primer cuarto (24-11) y para el entretiempo estaba prácticamente definido (53-21). Así, el único período favorable al Celeste fue el último, en el cual se impuso 18-13 con un muy buen pasaje de Gianluca Cinquini (anotó 14 de sus 17 puntos en esos diez minutos). El próximo compromiso del Boat Club en este certamen será nuevamente como visitante, cuando enfrenten a Honor y Patria en Capilla del Señor. SÍNTESIS DEL PARTIDO INDEPENDIENTE (89): Agustín Anzuinelli (15), Tomás Ríos (6), Damián Sánchez (4), Ignacio Vellani (17) y Juan Guasta (11) (FI) José Brown (0), Ezequiel Martínez (12), Nicolás Montero (6), Alejo Chiarani (10) y Román Márquez (8). DT: Claudio Ferrari. CAMPANA BOAT CLUB (52): Gianluca Cinquini (17), Mateo Somoza (0), Santiago Michelotti (5), Marcelo Sosa (9) e Ivo Capezzutto (6) (FI) Gustavo Luna (2), Renzo Villaverde (2), Thiago Pedereser (3), Franco Ponce (6), Joaquín Pereyra (2) y Sebastián Castillo (0). DT: Gustavo Godoy. PARCIALES: 24-11 / 29-10 (53-21) / 23-13 (76-34) / 13-18 (89-52). JUECES: Joaquín Albertinsky y Martín Montaldo. GIMNASIO: Independiente de Zárate.

