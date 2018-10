La Auténtica Defensa. Edición del martes, 23/oct/2018 Rugby:

Ciudad de Campana sigue haciendo lo que debe para conseguir el ascenso







El sábado venció como visitante por 43 a 7 Atlético San Andrés y sumó una nueva victoria con bonus, aunque no se pudo despegar de Mercedes, que también cosechó 5 puntos en su triunfo sobre Beromama. Restan apenas dos fechas. Por la novena fecha del Grupo Ascenso de la Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana venció el sábado 43-7 como visitante a Atlético San Andrés y logró su segunda victoria consecutiva con bonus. De esta manera, el Tricolor se mantiene igualado en la segunda posición con Mercedes Rugby, que también cosechó cinco puntos en su cómo triunfo sobre Beromama por 55-10. Ambos equipos suman 31 unidades (están a ocho del líder Del Sur Rugby) y pelean por el segundo ascenso directo a la Segunda División, aunque el CCC cuenta con ventaja en caso de igualdad de puntos, dado que en la temporada ganó los dos encuentros que disputó frente a Mercedes. El pasado sábado, en su visita a San Andrés, el equipo que dirige César Gigena tuvo inconvenientes en la primera parte del cotejo. Incluso, desde los 5 minutos estuvo perdiendo 7-0. Sin embargo, a los 20, Facundo Cerdá se metió en el ingoal local, Juan Calvi igualó las acciones con la conversión y a partir de allí el CCC manejó el marcador. A los 30 llegó el try de Gabriel Pujol, que también convirtió Calvi, quien luego agregó un penal para el 17-7 con el que terminó el primer tiempo. En el complemento, un rápido try de Julián Agostino a los 2 minutos le brindó tranquilidad al Tricolor para ir en busca del bonus, que consiguió posteriormente por los tries de Nicolás Toledo, Franco Pittari y Calvi para el 43-7 final. La formación del equipo de nuestra ciudad para este encuentro fue con Leonardo Vega, Santiago Sauton, Gabriel Pujol; Andrés Moreno, Laureano Salas; Nicolás Toledo, Carlos Díaz, Adrián Lugo; Martín Lescano, Juan Calvi; Franco Velázquez, Julián Agostino, Franco Pittari, Facundo Cerdá y Nazareno Alaguibe. Por la próxima fecha (anteúltima de este Grupo Ascenso de Tercera División), Ciudad de Campana recibirá a San José, que marcha en la octava posición y ya se quedó sin chances de alcanzar el cuarto lugar (además de los dos ascensos directos, tercero y cuarto jugarán repechajes con equipos de Segunda División), mientras que Mercedes visitará a Virreyes, equipo que necesita un triunfo para llegar con chances de pelear el cuarto puesto en la última fecha. FECHA 9: Mercedes Rugby 55-10 Beromama; Tiro Federal de Baradero 31-5 Virreyes; San José 21-30 San Marcos; Atlético San Andrés 7-43 Ciudad de Campana; Sociedad Hebraica 10-69 Del Sur Rugby. Libre: Los Pinos. POSICIONES: 1) Del Sur Rugby, 39 puntos; 2) Ciudad de Campana y Mercedes Rugby, 31 puntos; 4) San Marcos, 24 puntos; 5) Tiro Federal de Baradero, 22 puntos; 6) Virreyes, 20 puntos; 7) Los Pinos, 18 puntos; 8) San José, 16 puntos; 9) Beromama, 13 puntos; 10) Atlético San Andrés y Sociedad Hebraica, 1 punto. FECHA 10: Ciudad de Campana vs San José; Virreyes vs Mercedes Rugby; Del Sur Rugby vs Atlético San Andrés; San Marcos vs Tiro Federal de Baradero; Beromama vs Los Pinos. Libre: Sociedad Hebraica.

TRAS VENCER A SAN ANDRÉS, A CIUDAD LE QUEDAN DOS PARTIDOS: SAN JOSÉ DE LOCAL Y TIRO FEDERAL DE BARADERO COMO VISITANTE.



