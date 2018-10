Fue organizado por la Escuela "Patín Fusión" en el Club Ingeniero Raver. La Escuela de Patín Artístico "Patín Fusión" del Club Ingeniero Raver de Los Cardales, dirigida por Paula Cuomo, se vistió de fiesta el pasado sábado 13, cuando realizó su segundo torneo del año con la participación de jóvenes patinadoras federadas y no federadas. Ante un numeroso marco de público, las patinadoras de Ingeniero Raver compartieron pista junto a otras de escuelas de General Rodríguez, Pilar, Fátima, Capilla del Señor, Presidente Derqui y Los Cardales. Por la Escuela "Patín Fusión" de Los Cardales, en la categoría inicial participaron Rosario Olivera (3 años), Maite Campi (3), Pilar Arena (7), Martina Campi (6), Lucía Padovani Riquez (9), Agustina Alladio Silva (10), Eloiza Ogasawara (6), Julieta Ruiz Arriaga (7) y Lucía Servin Carluchi (6). En tanto, en la categoría Escuela Formativa compitieron Ignacio Díaz (9), quien obtuvo el primer puesto; Chiara Moya (10), quien logró el segundo puesto y Guadalupe Martínez (10), quien se quedó con el tercer puesto. En la categoría 5ª C, entre las patinadoras de 7 años, Ana Mangiaterra, ganó el primer puesto; Emilia Krieger obtuvo el segundo; y Antonia Morante, el tercero; entre las de 9 años, Lola Medone fue 2ª, Maylin Cufré fue 3ª, y Ornela Pérez resultó 4ª, al igual que Faustina Montes; y entre las de 10 años, Paloma Castilla fue 2ª, Lourdes Mercuri resultó 4ª y Morena Ramos terminó 5ª. En la categoría 3ª C, Lourdes Gojan fue 2ª en 10 años; y Catalina Lanfranconi fue 1ª en 11 años. En la categoría 2ª C, en 15 años, Camila Arancibia fue 1ª y Micaela Olivera, 2ª. En la categoría 3ª B, Nahila Albesa fue 1ª en 10 años; Melody Ibáñez fue 1ª en 14 años; y Ludmila Ibarra, 2ª en 14 años. Mientras que en juveniles ganó Florencia Scovenna; y en Senior, Magalí Zimmerman. La Escuela "Patín Fusión" que funciona en el Club Ingeniero Raver de Los Cardales, a cargo de Paula Cuomo, cuenta con tres grupos de prácticas: el más avanzado (Grupo 1), que entrena los días lunes, miércoles y jueves de 16 a 18 horas; el intermedio (Grupo 2), que entrena los lunes y miércoles de 18 a 20 horas y los jueves de 19:30 a 21:30; y el inicial (Grupo 3), que entrena los días martes y jueves de 18 a 20 horas.

LAS PATINADORAS DE LA ESCUELA “PATÍN FUSIÓN" DISFRUTARON DEL TORNEO REALIZADO EN INGENIERO RAVER.



Patín Artístico:

Se realizó un nuevo torneo en Los Cardales

