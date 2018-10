Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 23/oct/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 23/oct/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Fútbol







RIVER POR LA COPA: abrirá su serie semifinal de Copa Libertadores frente a Gremio de Porto Alegre.- SUPERLIGA; MÁS APRETADA: La Academia se mantiene como líder con 20 puntos, mientras que Unión es su escolta.- PRIMERA B METRO: tiene ahora dos líderes, Estudiantes de Caseros y Deportivo Riestra.- PRIMERA C: dock Sud venció a San Martín y quedó como único escolta del líder Deportivo Armenio.- PRIMERA D: Juventud Unida igualó sin goles a Liniers y se mantuvo como único líder.- RIVER POR LA COPA Esta noche, River Plate abrirá su serie semifinal de Copa Libertadores frente a Gremio de Porto Alegre en un partido que disputará como local desde las 21.45 con arbitraje del peruano Víctor Carrillo. El equipo de Marcelo Gallardo, que está concentrado en el Hotel Sofitel de Río Luján, en nuestra ciudad, formaría con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonathan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Exequiel Palacios, Leonardo Ponzio, Juan Fernando Quinteros o Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez; Ignacio Scocco y Rafael Santos Borré. La otra semifinal, que disputará Boca Juniors frente a Palmeiras, comenzará mañana en La Bombonera desde las 21.45 horas. SUPERLIGA: MÁS APRETADA Con la sorpresiva derrota 2-1 de Racing en Tucumán frente a San Martín, después de ir ganando 1-0 y contar con un jugador más, la cima de las posiciones de la Superliga quedó más apretada. La Academia se mantiene como líder con 20 puntos, mientras que Unión, que superó 1-0 como visitante a Argentinos, llegó a 18 y es su escolta. En tanto, Atlético Tucumán (16 puntos y un partido menos) y Defensa y Justicia (15 y dos encuentros menos) aparecen tercero y cuarto respectivamente. Los resultados de la 9ª fecha fueron los siguientes: Defensa y Justicia 2-0 Talleres; Vélez Sarsfield 1-0 Gimnasia (LP); Colón 1-0 River Plate; Godoy Cruz 2-0 Aldosivi; Lanús 3-1 Patronato; Boca Juniors 0-0 Rosario Central; Newells 2-0 Tigre; Estudiantes (LP) 1-1 Atlético Tucumán; Argentinos 0-1 Unión; Independiente 3-1 Huracán; San Martín (T) 2-1 Racing Club. Anoche, al cierre de esta edición jugaban Belgrano vs Banfield y San Lorenzo (con el regreso del campanense Nicolás Blandi) vs San Martín de San Juan (con Nazareno Solís como titular). PRIMERA B METRO Concluida la 12ª fecha, el campeonato tiene ahora dos líderes: Estudiantes de Caseros y Deportivo Riestra (un partido menos) con 23 puntos. Luego aparecen Atlanta, All Boys (un partido menos) y UAI Urquiza (uno más) con 21 unidades. Los resultados de la fecha que se jugó entre viernes y domingo fueron: Deportivo Riestra 0-3 San Telmo; Tristán Suárez 3-0 Sacachispas; Talleres (RE) 2-1 Almirante Brown; Atlanta 2-0 Fénix; UAI Urquiza 2-1 San Miguel; Flandria 1-1 Estudiantes; Acassuso 0-0 Barracas Central; Deportivo Español 1-1 All Boys; Comunicaciones 0-1 Defensores Unidos; y Colegiales 0-0 J.J. Urquiza. PRIMERA C Dock Sud venció ayer 2-1 como local a San Martín (B), llegó a los 20 puntos y quedó como único escolta del líder Deportivo Armenio (25). De esa manera se cerró la fecha 11, que dejó los siguientes resultados: Villa San Carlos 0-0 Deportivo Armenio; Lamadrid 2-1 Midland; Luján 1-1 Cañuelas; Ituzaingó 1-4 Victoriano Arenas; Central Córdoba (R) 3-1 Berazategui; Deportivo Merlo 2-1 Leandro N. Alem; Argentino (Q) 0-2 Laferrere; El Porvenir 3-0 Excursionistas; Sportivo Barracas 0-1 Sportivo Italiano; y Dock Sud 2-1 San Martín (B). PRIMERA D Ayer, en el cierre de la fecha 8, Juventud Unida igualó sin goles como visitante frente a Liniers y de esa manera se mantuvo como único líder con 15 puntos, uno más que Atlas (14), que el domingo le ganó 2-1 a Muñiz (3º con 13 junto a Claypole). En tanto, Puerto Nuevo (11), que tuvo fecha libre, quedó compartiendo la sexta posición con Liniers, Real Pilar y Yupanqui. Los resultados de esta fecha 8 fueron: Yupanqui 2-1 Centro Español; Argentino de Rosario 0-0 Argentino de Merlo; Lugano 2-0 Claypole; Central Ballester 0-2 Real Pilar; Atlas 2-1 Muñiz; Liniers 0-0 Juventud Unida; Defensores de Cambaceres 1-0 Deportivo Paraguayo.



Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: