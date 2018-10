¿Cómo puede afectar la diabetes a los pies?

Con el tiempo, la diabetes puede causar daño de los nervios, lo que también se conoce como neuropatía diabética, que puede causar dolor y una sensación de hormigueo, y puede hacer que pierda sensación en los pies. Cuando pierde sensación en los pies, quizás no sienta una piedrita en el calcetín o una ampolla en el pie, lo que puede causar cortaduras y llagas. Las cortaduras y llagas se pueden infectar. La diabetes también puede disminuir la cantidad de flujo sanguíneo en los pies. Si no tiene suficiente flujo sanguíneo en las piernas o los pies, es más difícil que una llaga o infección sane. A veces, una infección grave de los nervios no se cura nunca. La infección puede causar gangrena. Si la gangrena y las úlceras del pie no mejoran con el tratamiento se le puede amputar el dedo del pie, el pie o parte de la pierna. Un cirujano puede hacerle una amputación para prevenir que una infección grave se pase al resto del cuerpo, lo que podría salvarle la vida. El buen cuidado de los pies es muy importante para prevenir las infecciones graves y la gangrena. Aunque no ocurre con frecuencia, el daño de los nervios por la diabetes puede causar deformaciones en los pies, como el pie de Charcot. El pie de Charcot puede empezar con enrojecimiento, calentamiento e hinchazón. Luego, los huesos y dedos del pie empiezan a desplazarse o romperse, lo que hace que el pie tome una forma extraña, como el "pie zambo". ¿Qué puedo hacer para mantener los pies sanos? Trabaje con su equipo de atención médica para crear un plan de cuidados personales de la diabetes, que consista en un plan de acción sobre cómo controlar la diabetes. El plan debe incluir el cuidado de los pies. Un podiatra (médico especialista en los pies) y otros especialistas pueden formar parte de su equipo de atención médica. Incluya estos pasos en su plan de cuidado de los pies: -Lávese los pies todos los días. -Límese suavemente los callos y callosidades. -Córtese las uñas de los pies en línea recta. -Siempre use zapatos y calcetines. -Protéjase los pies del calor y el frío. -Ayude a mantener el flujo sanguíneo en los pies. -Pida que le revisen los pies en cada visita médica. Quizás tenga problemas de los pies y no sienta dolor. Revisarse los pies todos los días le ayudará a encontrar problemas en una etapa temprana antes de que los problemas empeoren. Una buena manera de recordarlo es al revisarse los pies todas las noches cuando se quite los zapatos. Revísese también el área entre los dedos del pie. Si le cuesta trabajo doblarse para verse los pies, intente usar un espejo o pídale a alguien que se los revise. Esté atento a problemas como: -cortaduras, llagas o manchas rojas -hinchazón o ampollas con líquido -uñas encarnadas, cuando los bordes de las uñas crecen enterradas en la piel -callos y callosidades, que son lesiones circulares de piel endurecida causadas por mucho roce o mucha presión en el mismo lugar -verrugas plantares, que son crecimientos de color carne en la planta de los pies -pie de atleta -áreas calientes en los pies. Fuente: NATIONAL INSTITUTE of DIABETES



¿Cómo puede afectar la diabetes a los pies?

