Dictaron la conciliación obligatoria en el Banco Nación y no habrá paro

La Secretaría de Trabajo de la Nación dictó anoche la conciliación obligatoria para hoy desde las 10. Se decidió suspender la medida de Fuerza. El llamado a conciliación obligatoria de la Secretaría de Trabajo de la Nación hizo que se desarticulara el paro previsto en el Banco Nación en Campana como en el resto de las entidades bancarias a nivel nacional. NOTICIA ORIGINAL EN LA EDICION DE PAPEL "Hoy no habrá Banco Nación". Para por la discusión del Presupuesto 2019 en el Congreso de la Nación. La bancaria sostiene que el proyecto afecta gravemente a la principal entidad financiera del país. Hoy miércoles para el Banco Nación en todo el país. La medida responde a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de "transferir 15 mil millones de pesos de la entidad al Tesoro de la Nación, para pagarle al FMI", señalaron desde La Bancaria. El gremio denuncia "severa descapitalización de la principal entidad del sistema financiero". "Ya estaba decidido por la organización sindical bancaria, la realización de paro con asambleas y actos en todo el país, el día que se tratara el Presupuesto 2019, que como ya sabemos afecta los intereses del Banco de la Nación Argentina", explicó el secretario de Cultura de la Bancaria nacional, Matías Layús. En consecuencia, dado que el tratamiento del Presupuesto está previsto para este miércoles en el Congreso, la organización gremial anunció la concreción de la medida de fuerza el mismo día en todas las sucursales del Banco Nación de todo el país. El dirigente aclaró que, en caso de diferirse para otro día el tratamiento del Presupuesto en la Legislatura, el paro se pospondrá para esa fecha, salvo que la postergación sea anunciada el mismo miércoles. "En ese caso, y dado que algunas entidades del Banco Nación del interior de la provincia, inician sus tareas a la mañana temprano, no habrá modificación de fecha, ya que los actos y y asambleas comenzarán a desarrollarse desde las primeras horas del mismo día miércoles", explicó Layús. La Bancaria denuncia descapitalización del Nación por parte del Poder Ejecutivo Nacional Desde la organización sindical explicaron que "repitiendo una multitu-dinaria exacción de capital al Banco de la Nación que se determinó en el presupuesto de 2018 en beneficio del Tesoro Nacional para que cubra compromisos con los acreedores externos, el Poder Ejecutivo, en el art. 118 del Proyecto de Presupuesto 2019, impone una nueva transferencia de 15.000 millones de pesos hacia el erario nacional hecho a medida de esos acreedores que representa el Fondo Monetario Internacional". "Ello implica una severa descapitalización de la principal entidad del sistema financiero, un severo riesgo de descalce para el BNA, al que también se impone la colocación en Letras de Liquidez (Leliq) de su encaje y un importante retiro de depósitos del sector público en razón de ese presupuesto. Esto conlleva un recorte significativo de su capacidad operativa y de actuación en el mercado financiero, en un momento crítico", sostiene el gremio. "Esta decisión –detalla la Bancaria en un comunicado– agrava la política de exprimir hasta el límite en función de un esquema económico sin sustento en la economía real, que profundiza el déficit fiscal a toda la Banca Pública. Esta decisión se encuentra además inscripta en un proyecto de Ley de Presupuesto que impone un brutal ajuste sobre la inmensa mayoría de las familias argentinas, recortando jubilaciones, asignaciones familiares, recursos para infraestructura, educación y salud, compromete el Fondo de Sustentabilidad del sistema previsional e incrementa la carga del impuesto al salario a cada vez más trabajadores", concluye el texto.



Dictaron la conciliación obligatoria en el Banco Nación y no habrá paro

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: