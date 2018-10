Ocurrió en Dellepiane y Sívori. Dos pasajeras heridas fueron trasladadas por el SAME para su atención médica. Ayer chocaron una camioneta Ford Ecosport y colectivo de la línea 204 con destino a Zárate. El hecho ocurrió en la intersección del boulevard Calixto Dellepiane y calle Sívori. Por el choque, fueron desplegados móviles de Defensa Civil y una ambulancia con personal del SAME, que tienen su base a escasos 100 metros del lugar. Dos mujeres pasajeras del colectivo fueron trasladadas para su atención debido a heridas. En un principio, no revestían gravedad. También colaboró en el operativo de emergencia personal de la Dirección de Tránsito, que señaló la esquina y ordenó el tráfico.

El colectivo sufrió daños en la parrilla delantera y la Ecosport quedó arriba de la vereda

#Dato Choque de Ford Ecosport y colectivo en diagonal Dellepiane y Sívori, Asistieron Defensa Civil y ambulancia del SAME trasladó a dos mujeres del colectivo por precaución ⚠ Dirección de Tránsito señaliza el lugar. pic.twitter.com/wcYT7NpUHw — (@dantrila) 23 de octubre de 2018

Chocó un colectivo de la Línea 204

