Hoy miércoles hay riesgo de lluvias en Campana. Serán más bien débiles y podrían darse desde la madrugada, extendiéndose luego al resto del día, con mejoramientos temporarios. La temperatura se mantendrá en un nivel fresco, con 17 grados de máxima prevista. El viento será moderado y llegará desde el Este. La situación meteorológica de mal tiempo será causa por el pasaje de una zona de baja presión, que se moverá desde el centro del país hacia Uruguay. Es posible entonces que se produzcan lluvias intermitentes, principalmente en la segunda parte del día. Bajo una cobertura nubosa significativa, la temperatura no tendrá opciones de ascender y quedará en un nivel fresco todo el día. Mañana jueves la zona de baja presión se alejará lo suficiente como para que el tiempo mejore. No habrá lluvias, pero quedarán nubes remanentes, que convivirán con el sol. Luego de un amanecer muy fresco, el aire se templará hasta los 21 o 22 grados. El viernes se espera una jornada de buen tiempo, aunque con muchas nubes aún en el cielo. Serán presentemente altas y delgadas, de modo que el sol se transparentará. La temperatura no sufrirá grandes cambios, principalmente por la persistencia del viento del Este. El sábado, luego de una mañana soleada, se observará un incremento de la nubosidad, consecuencia del acercamiento de una nueva perturbación. El día será más moderado en cuanto a temperatura y podrían darse unos 25 grados. El domingo la perturbación débil estará pasando y traerá inestabilidad, con riesgo de algo de lluvia ligera y pasajera. Pronósticos Hoy, miércoles 24: hay probabilidad de lluvias intermitentes. Será un día gris y fresco, con 11 grados de mínima y 17 grados de máxima. El viento soplará moderado del sector Este. Mañana, jueves 25: mejora, con nubosidad variable. Amanecerá muy fresco, volviéndose luego templado: 11 y 22 grados son los extremos previstos de la temperatura. El viento soplará débil del Sudeste. Viernes 26: el cielo estará parcialmente nublado. La temperatura se mantendrá estable, con 12 grados de mínima y 22 grados de máxima. El viento soplará débil del Sudeste.



El Tiempo en Campana:

Un poco de lluvia

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo

