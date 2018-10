En Mar del Plata, Juan Marquine consiguió su cuarto título provincial del año, Valentín Solís fue el mejor en 110m con vallas y 3º en salto triple, y Sebastián Gómez fue 2º en Lanzamiento de Bala. El pasado fin de semana se realizó en Mar del Plata, en la pista del Ente Municipal de Deportes y Recreación del Partido de General Pueyrredón, el Campeonato Provincial de Atletismo Sub-20. El evento estuvo organizado por la Federación Marplatense de Atletismo (FMA) y la Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires (FAPBA). Allí, tres atletas del Club Ciudad de Campana, entrenados por el profesor Diego Marquine, consiguieron subirse al podio. Sus resultados fueron: -Juan Martín Marquine: consiguió el cuarto título de Campeón Provincial del año al quedarse con la prueba de Salto en Alto (ya había conseguido en la misma prueba el título en mayores y en la categoría sub-23, más la de Decatlon en Sub 20). Además, finalizó 4º en los 110 metros con vallas. -Valentín Solís: el subcampeón nacional Sub 18 en 110 metros con vallas, ganó el título provincial en la categoría Sub 20 en la misma prueba y, además, finalizó 3º en Salto Triple. -Sebastián Gómez: se coronó subcampeón provincial en Lanzamiento de Bala, finalizó 5º en los 100 metros y 4º en los 400 metros con vallas.

