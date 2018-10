Aislado en la isla

P U B L I C





La lancha solar En el marco del programa GEN Técnico impulsado por Tenaris, estudiantes de las Escuela Técnica "Luciano Reyes" y la Nro. 4 de Zárate trabajan en el montaje de la embarcación. En paralelo, alumnos de la Escuela Técnica Roberto Rocca y jóvenes de Honrar la Vida construyen los muelles flotantes donde hará escala. También se sumaron al proyecto empresas y entidades estatales. Una vez en funcionamiento, el transporte será administrado por la asociación civil "Isleños Unidos". Ismael Firpo, a cargo del Recreo Blondeau, se queja de la falta de transporte para los turistas los fines de semana. "Ni aunque tuviera aguas termales, el valor del cruce en balsa no se justifica", explica. Ismael Firpo ya suma 80 años, y regentea el Recreo Blondeau desde 1962. Canal Alem y Río Carabelas es la estratégica "esquina acuática" donde, en 1921, Desiderio Blondeau eligió instalar su almacén de ramos generales con el objeto de abastecer a la creciente y pujante población isleña de principios del siglo pasado. Así la cosas, Firpo no cree que el lugar, declarado Patrimonio Cultural del Partido de Campana, pueda festejar los 100 años de vida. "El problema –comenta el dueño del recreo- es el transporte de la gente. Como la lancha escolar no aceptaba pasajeros no escolarizados, se logró que de Di Giuseppe navegara sin cargo para el pasajero los lunes, miércoles y viernes. Y los fines de semana, con cargo. Como tenía poca gente, primero levantó los domingos. Y ahora ni siquiera navega los sábados". Aparentemente, una primera solución que comenzaría a emular los tiempos de "la Galofre", con servicios diarios, sería la puesta en marcha la lancha de transporte de pasajeros a energía solar que están construyendo los alumnos de la Escuela Técnica Luciano Reyes y la Técnica 4 de Zárate, bajo el programa Gen Técnico auspiciado por TenarisSiderca. "Pero esa lancha –comenta Firpo- va andar inicialmente de lunes a viernes con cabecera en la Salita de Primeros auxilios del Blondeau, a las 8 de la mañana. Y a las 4 cuatro de la tarde, vuelve del puerto de Campana hasta la Salita, donde va a quedar amarrada hasta el otro día o a disposición de cualquier emergencia. Hasta ahí estamos bien… pero no llevará ni visitantes ni turistas, sólo a vecinos radicados en la isla. Beneficio no le veo. Sería lindo que fuera compartida. Y además, que también ande los fines de semana". Al recreo también se puede llegar por tierra, previo cruce del Paraná en balsa, a la altura de Otamendi. El viaje para un auto, ida y vuelta, hoy cuesta $1200.- "Yo le dije a (el sub Director de Islas Juan Carlos) Pandiani que ni aunque tuviera aguas termales, el valor del cruce en balsa no se justifica. Le repito: el recreo Blondeau fue declarado Patrimonio Histórico del Partido de Campana. Pero jamás recibí una mano, de nadie. Si así siguen las cosas, no creo que podamos festejar los 100 años".

Aislado en la isla

