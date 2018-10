P U B L I C



Woody Allen alguna vez dijo: "Sería más fácil tener fe si Dios se mostrase depositando un millón de dólares en una cuenta bancaria en Suiza a nuestro nombre". Esta es la fe del mundo moderno. Si yo tengo... Si yo gano... Si Dios me da... Eso no es fe, es interés y ambición. Es eso lo que está moviendo a las personas hoy. Es eso lo que está llenando iglesias. Es eso lo que está impidiendo la verdadera fe y alejando a Dios de las personas y de las iglesias. La fe no impone condiciones, no exige seguridades, no espera para actuar. Quien tiene fe mueve montañas, sobrepasa abismos, conquista aún mismo que la derrota parezca inminente. Con fe agradamos a Dios y sin ella eso es imposible. Dios se muestra, el tiempo es todo para nosotros. Nosotros lo vemos en el aire que respiramos, en el sol que nos calienta del frío, en la lluvia que riega la tierra para que nos alimente, en la belleza de una flor, en el canto de un pájaro... No necesita darme dinero para que yo sepa que Él existe. Creemos en Dios no porque Él nos va a dar bendiciones, pero sí porque hemos sido bendecidos todo el tiempo. Nosotros lo alabamos de lo que ya hizo y no de lo que va a hacer... Lo que Dios nos ha dado vale más que un millón de dólares. Y sin Él, aún mismo con un millón de dólares, no tendríamos y ni seríamos nada.

Claudio Valerio. Foto: Archivo.



Tengo todo... tengo a Dios en mi corazón

Por Claudio Valerio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: