"Lo más importante en esta muestra es el talento y el esfuerzo de mis alumnas"

La artista plástica y profesora Susana Figueiras de Ballini destacó el trabajo de los 43 participantes del taller "Rincón del Arte" que exponen actualmente sus obras en el Salón Ronald Nash y el Salón Ezio Mollo. El taller "Rincón del Arte" de Susana Figueiras de Ballini ya es un espacio emblemático de la ciudad en el que cientos de vecinos, año tras año, desarrollan su creatividad a través de la artes plásticas. Y de allí surge la tradicional muestra anual que este reconocido espacio ofrece a la comunidad. "Es un momento donde se reúne a las personas que queremos, vecinos, amigos, familia y es un placer para nosotros no sólo pintar sino también convocar", expresó la profesora el pasado viernes, cuando se inauguró una nueva exposición, que este año se reparte entre el Salón Ronald Nash del edificio 6 de Julio y el Salón Ezio Mollo del Palacio Municipal y estará abierta al público hasta el viernes. "Lo más importante que destaco de esta muestra es el talento y el esfuerzo de mis alumnas; el talento sin esfuerzo no sirve. Copiar es fácil, pero crear es difícil", remarcó Ballini, quien durante la inauguración volvió a tener la compañía de sus nietos, quienes deleitaron a los presentes con una performance musical dedicada a la profesora. Susana, que tiene alumnas que van desde los 10 años y otras que ya asisten con sus hijas, asegura que seguirá enseñando "mientras Dios dé salud" y también resaltó "momentos muy lindos" que se viven en el taller a lo largo del año, como "las ganas de hacer, el compañerismo y las risas". Una situación que también destaca Viviana Chipip, quien hace cinco años que concurre al taller: "Quizás la gente no sabe lo que hay atrás del Rincón del Arte: todo el compañerismo, la camaradería, los grupos, las nuevas relaciones que se van formando aparte de la pintura, que es un momento de relax donde te olvidas de todo". Para Viviana, exponer "es muy emocionante" y resume "el trabajo de todo un año". A pesar que le gusta pintar paisajes, este año expuso una obra abstracta: "No es mi tema pero quise incursionar para que sea algo diferente, mezclo para no aburrirme". Y respecto al taller explica: "Una nota el crecimiento pero nunca terminas de aprender". Por su parte, Mónica Pasquinelli lleva sólo 8 meses en "Rincón del Arte" y se estrena como expositora, pero su percepción es similar: "Es un lindo grupo humano y la profesora sabe enseñar y explorar hacia dónde uno tiene que ir. Me encanta, estoy aprendiendo a pintar sobre tela y óleo que no sabía". En tanto, Nilda Pisacco, quien expone una obra en la que un león "representa la fuerza y el poder", que para ella son "cualidades que tienen que ver mucho en la vida", también destaca el taller y la muestra: "Es una comunión de personas que hacemos lo mismo y a las que Susana incentiva para que sigamos haciendo lo que nos gusta". Entre los hombres que asisten al taller y exponen resalta el de Guillermo "Willy" Bermúdez. Tituló su cuadro como "Anochecer en Petrópolis", con colores variados. "Está buena la muestra. Cada uno tiene su idea de la pintura y expone lo que siente. Hay figurativa, abstracta, con color, sin color… Hay cosas muy potentes este año", destaca, quien afirma que "uno hace arte porque no lo puede dejar de hacer, sale de adentro: si no dibujo tengo que pintar o tocar la guitarra". ARTISTAS 2018: Susana Figueiras Ballini, Corina Del Castillo, Fabiana F. De Chiardola, Griselda Draghi, Lucy Ruiz Filisetti, María Inés Larrocca, Teresa D´ Acosta, Viviana Chipip, Lily Somoza, Norma Col, Yamile Paredes, Diana Uccella, Cristina Lucquesi, Ana María Miranda, Cristina Nogueira, Blanca Ríos, Mirta Pesci, Lidia Olveira, Raquel Strobino, Ester Mucic, Sonia R. De Alberti, Graciela Grillo, Norma Nicola, Marisa Rezano, Hilda Onzari, Olga Chiarella, Mariana Leonin, Leo Rodríguez, Nilda Pisacco, Luisa Roggio, Alejandra Pedreira, Alejandra Dentis, Lorena Torres, Valeria Di Buccio, José María Juroczko, M. Luisa Gueroba, Paula Berod, Mónica García, Adriana Barbero, Mónica Pasquinelli, Mercedes Abondanza, Guillermo Bermúdez y María L. Echeve.

