Honda presenta la décima generación del Accord

El sedán icono de la marca fabricado en la planta de Marysville, Estados Unidos, se presenta como un modelo totalmente renovado marcando un estándar de elegancia, innovación, poder y diversión. Equipado con un nuevo motor 2.0 turbo, cuenta con transmisión automática de diez velocidades y nuevas tecnologías de confort, conectividad, seguridad y manejo. Honda Motor de Argentina presenta en el mercado local el New Accord. La décima generación de un clásico legado, llega con un diseño exterior totalmente innovador que resaltan modernidad y un increíble estilo deportivo. Además, su interior incorpora nuevas combinaciones de materiales premium, más tecnología y conectividad que se complementa con su diseño atlético y elegante, brindando un nivel de calidad y una sensación superior. Completamente renovado, el New Accord posee un diseño aerodinámico, vanguardista y elegante que proporciona un aspecto más premium, resaltado por salientes más cortos, un frente muy llamativo de carácter agresivo y deportivo a la vez. La décima generación de este modelo sorprende por su excelente calidad, eficiencia de combustible y dinámica de manejo. Su diseño exterior deja una impresión de elegancia y sofisticación a su paso, por medio de su aspecto más Premium y resaltando una llamativa vista delantera que se destaca por la parrilla tipo ala cromada de Honda, posicionada por encima de una gran tomar de aire y acompañada por un conjunto óptico con tecnología Led, al igual que los faros auxiliares, ofreciendo una óptima visibilidad en todo tipo de condiciones, proporcionando mayor seguridad al conducir, más durabilidad y bajo consumo de energía, un capó largo y bajo y un centro de gravedad visual más cerca de las ruedas traseras. Además, cuenta con escape de doble salida, acentuado por elegantes acabados de cromo y aros de aleación de aluminio de 18´, resaltando su apariencia deportiva y moderna. El espacio interior es uno de los más amplios de su clase: los asientos delanteros están posi-cionados más abajo para dar una sensación deportiva, mientras que el asiento trasero es más alto para brindar sensación de amplitud. Los materiales y terminaciones utilizadas son de la más alta calidad por lo que el ambiente es de un vehículo premium. Su equipa-miento es muy completo e incluye asientos delanteros eléctricos, así como también el del conductor brinda soporte lumbar y memorias. Con respecto a su equipamiento, se destaca su nuevo instrumental TFT (Thin-Film Transistor) de 7 pulgadas en alta definición y multifuncional, la pantalla táctil de audio de ocho pulgadas de alta resolución con información del sistema de audio HandsFreeLink, cámara de visión trasera, compatible con Apple Carplay y AndroidAuto que permiten que cada paseo sea más emocionante. Por supuesto, también incluye el conocido sistema Eco Assist® de Honda, que al presionar el botón ECON en el tablero reprograma el sistema de inyección y la transmisión para optimizar al máximo el consumo de combustible en tránsito citadino a baja velocidad con sistema Paddle Shifter. En materia de seguridad el New Accord viene equipado con el novedoso sistema de seguridad como es el "Driver Attention Level Monitor", notificando continuamente al conductor sobre su nivel de atención y manejo. Complementado con el sistema de LaneWatch™ que consiste en una cámara que permite ampliar la visión y eliminar el punto ciego a la hora de cambiar de carril. Cuenta además con ocho airbags (dos frontales, dos laterales delanteras, dos para las rodillas del conductor y acompañante, y dos bolsas tipo cortina con sensor de volcadura), y para facilitar las maniobras y evitar accidentes, está equipada con sensores de estacionamiento delanteros y traseros, así como cámara de reversa de tres ángulos con guías dinámicas incorporadas a la pantalla del tablero central. De manera complementaria, incorpora VSA (Vehicle Stability Assist) con TCS (Traction Control System), un sistema electrónico de control de tracción y estabilidad que funciona en conjunto con el acelerador Drive-by-Wire ™ del Accord y sus sistemas ABS de 4 canales. El Sistema de Asistencia de Manejo Ágil AHA (Agile Handling Assist) garantiza más estabilidad al utilizar la vectorización de torque, a través de los frenos, para equilibrar la diferencia de velocidad entre las ruedas, en curvas con alta aceleración lateral. De esa forma, la tendencia de que el vehículo se desvíe es mínima, brindando al conductor un manejo más confiable y agradable, con respuestas más precisas y previsibles.Otra novedad es la incorporación de Freno de estacionamiento eléctrico, el sistema EPB suma comodidad al conducir, puede activarse con un simple toque. Una de las mayores novedades radica en su nuevo motor de última generación Turbo 2.0 Litros DOHC® VTEC® y doble VTC con inyección directa, capaz de desarrollar una potencia de 250 CV, que ofrece nuevas sensaciones al conductor con mayor eficiencia en el consumo de combustible. Este nuevo motor comparte gran parte de su diseño con el Civic Type R 2018 y tiene el torque más alto jamás ofrecido en un Accord. Brindando una potencia mucho más amplia, con una ventaja de par sobre el V6 que abarca todo el rango de operación entre 1.500-3.500 rpm, el rango del motor que más se usa normalmente. Por último, la nueva suspensión delantera, proporciona una mayor comodidad y estabilidad de conducción, así como también reduce el ruido, vibración y dureza. En cuanto a la suspensión trasera de articulación múltiple, se ha rediseñado para trabajar con la nueva suspensión a fin de mejorar el desplazamiento del vehículo. Además, incorpora re-sonadores de ruedas que ayudan a minimizar el ruido del asfalto para una experiencia de conducción refinada. El New Accord está disponible en Argentina a partir del mes de octubre, en su versión EXT 2.0T a un precio de USD 62.900 y se podrá optar entre los colores Modern Steel y Lunar Silver. Presentado por primera vez en el año 1976, el Honda Accord cuenta con diez generaciones que lo han convertido en un verdadero legado de Honda en todo el mundo, con destacados premios y records alcanzados.

Nuevo instrumental del Accord de última tecnología.





Motor Turbo 2.0 Litros DOHC® VTEC® y doble VTC de inyección directa capaz de desarrollar 250 CV.





El New Accord posee un diseño aerodinámico, vanguardista y elegante; agregando calidad, eficiencia de combustible y dinámica de manejo.



Honda presenta la décima generación del Accord

