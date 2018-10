Vencieron 3-0 como visitantes a Estudiantes de Buenos Aires, sumaron su tercera victoria en cuatro presentaciones y por la victoria de Real Pilar sobre Lujan, alcanzaron a ambos equipos en lo más alto de la Zona B. Por la cuarta fecha de la Zona B de la Primera B del Torneo de Fútbol Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), las chicas de Puerto Nuevo vencieron 3-0 como visitantes a Estudiantes de Buenos Aires. De esa manera, consiguieron su tercera victoria en cuatro presentaciones y su primera a domicilio, dado que sus dos triunfos anteriores habían sido en Campana (4-0 a Atlas y 3-0 a Banfield). Y como Real Pilar (que quedó libre en la primera fecha) le quitó el invicto a Luján, los tres comparten ahora la cima de la tabla de posiciones con 9 unidades (las Lujaneras les habían ganado 3-0 a las Auriazules en la segunda fecha). Frente a Estudiantes, las Portuarias se presentaron en la cancha auxiliar del predio de Deportivo Español y se impusieron con un doblete de Karen Ramírez y con un tanto de Nancy Ríos, quien aprovechó un rebote tras un tiro libre para definir y abrir el marcador en la primera parte. Para Ramírez fue su tercer doblete de la temporada, ya que anteriormente le había marcado por duplicado a Atlas y Banfield. De esta manera suma seis goles y está cuarta en la tabla de goleadoras de la Zona B por detrás de Angela Guerrero (Luján), que tiene 10; y Evvelyn Algañaraz (Luján) y Zoraida Leguizamón (Real Pilar), que suma 7. La formación que presentó Puerto Nuevo para enfrentar a Estudiantes fue la misma que utilizó ante Banfield: Jacqueline Schmidt en el arco; Erica Luque, María Rodríguez, Nancy Ríos y Soledad Medina en la defensa; Milagros Soria, Marisa González, Florencia Zapata y Sabrina Ogrine en el mediocampo; y Karen Ramírez y Emilce Correa como delanteras. Luego, en el segundo cambio, el DT Néstor Daniel Gómez realizó tres modificaciones: Nicole Viviant ingresó por Erica Luque; Dana Bredle reemplazó a Florencia Zapata; y Triana Ocampo sustituyó a Emilce Correa. En tanto, en el banco de suplentes quedaron: Elizabeth Gamarra, Micaela Scandroglio, Micaela González y Lucila Molinas. El próximo compromiso de las chicas de Puerto Nuevo será en el Carlos Vallejos del barrio Don Francisco, donde recibirán la visita de Deportivo Español buscando seguir por la senda del triunfo. FECHA 4: Estudiantes 0-3 Puerto Nuevo; Deportivo Español 1-3 Argentino de Rosario, Banfield 0-1 Camioneros, Luján 1-3 Real Pilar y Atlas 1-2 Ferro Carril Oeste. Quedó libre Defensa y Justicia. POSICIONES: 1) Real Pilar, Luján y Puerto Nuevo, 9 puntos; 4) Defensa y Justicia, 7 puntos; 5) Ferro Carril Oeste, 6 puntos; 6) Argentino de Rosario, 5 puntos; 7) Atlas, Deportivo Español y Camioneros, 3 puntos; 10) Banfield, 2 puntos; 11) Estudiantes, 1 punto. FECHA 5: Puerto Nuevo vs Deportivo Español, Ferro Carril Oeste vs Luján, Real Pilar vs Banfield, Camioneros vs Estudiantes y Argentino de Rosario vs Defensa y Justicia. Libre: Atlas. ZONA A En la otra zona de la Primera B del Torneo Femenino de AFA manda Gimnasia de La Plata, que por la cuarta fecha goleó 5-0 a Liniers y se mantiene con puntaje ideal. Además, en esta jornada también jugaron: Comunicaciones 0-1 Argentinos; Deportivo Merlo 6-0 Deportivo Armenio; Satsaid 2-1 Lima FC; y All Boys 2-2 Almirante Brown. Libre: Argentino de Quilmes. De esta manera, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Gimnasia de La Plata, 12 puntos; 2) SATSAID, 10 puntos; 3) Deportivo Merlo, 8 puntos; 4) Comunicaciones, 6 puntos; 5) Lima FC, All Boys y Argentinos Juniors, 4 puntos; 8) Almirante Brown, Argentino de Quilmes y Liniers, 3 puntos; 11) Deportivo Armenio, 0 puntos.

Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo volvieron a ganar con contundencia

