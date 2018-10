La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 24/oct/2018 Primera B Nacional:

Villa Dálmine; Julio Barraza será el árbitro en Junín









NUEVA CHICAGO SIGUE PERFECTO En el cierre de la 7ª fecha del Nacional B, Nueva Chicago derrotó 2-1 como visitante a Central Córdoba de Santiago del Estero y obtuvo su sexta victoria en seis presentaciones para recuperar el liderazgo que, por algunas horas, le robó Sarmiento de Junín, tras su gran victoria como visitante sobre Gimnasia de Mendoza. Todos los resultados de la séptima jornada fueron: Arsenal 1-0 Deportivo Morón; Almagro 1-2 Ferro Carril Oeste; Atlético Rafaela 2-0 Olimpo de Bahía Blanca; Los Andes 0-0 Guillermo Brown (PM); Agropecuario 0-0 Independiente Rivadavia; Santamarina 0-1 Temperley; Villa Dálmine 1-1 Quilmes; Platense 0-0 Brown (A); Defensores de Belgrano 1-2 Chacarita; Gimnasia (J) 1-0 Mitre (SdE); Gimnasia (M) 0-2 Sarmiento (J); Central Córdoba (SdE) 1-2 Nueva Chicago. Quedó libre Instituto.



El encuentro, correspondiente a la octava fecha, se disputará el sábado desde las 18 horas en el estadio Eva Perón. Martín Piñeyro será el DT interino del Violeta. Lo acompañarán Emmanuel Benicelli y Horacio Falcón como ayudantes. Mientras la dirigencia de Villa Dálmine sigue trabajando para definir al sucesor de Felipe De la Riva, quien ayer firmó la rescisión de su contrato, el plantel continúa con los entrenamientos bajo las órdenes de Martín Piñeyro (DT de la Reserva y Coordinador de Divisiones Juveniles) con vistas al partido que disputará como visitante frente al escolta del campeonato, Sarmiento de Junín. Dicho encuentro quedó confirmado para el sábado a las 18 horas en el estadio Eva Perón, con el cuestionado Julio Barraza como árbitro (no dirige al Violeta desde aquel polémico final en Córdoba frente a Instituto, cuando terminó el juego en un claro contraataque del equipo de nuestra ciudad). Piñeyro conformó su cuerpo técnico con Emanuel Benicelli y el histórico Horacio Falcón como ayudantes (ambos trabajan en divisiones juveniles) y con José "Pepi" Soto y Federico Vélez como preparadores físicos. Y ayer estuvo al frente del segundo entrenamiento en el predio "Doble 5" de Loma Verde, donde dispuso diferentes trabajos técnicos y tácticos con pelota, especialmente apuntando a la tenencia del balón. Así, por el momento, todavía no trasciende la idea del DT interino para visitar a Sarmiento en Junín, aunque se descarta que la base del equipo será la misma que venía utilizando De la Riva. La semana del plantel Violeta continuará en Loma Verde y el viernes se mudaría al estadio de Mitre y Puccini, donde Piñeyro conduciría la última práctica antes del viaje rumbo a Junín, donde los jugadors convocados pasarán la noche a la espera del partido que se disputará el sábado desde los 18 horas. NACIONAL B – FECHA 8 VIERNES - 20.05 horas: Temperley vs Instituto / Bruno Bocca SÁBADO - 15.00 horas: Brown (A) vs Gimnasia (M) / Hernán Mastrángelo - 16.00 horas: Ferro Carril Oeste vs Platense / Lucas Novelli - 18.00 horas: Sarmiento (J) vs Villa Dálmine / Julio Barraza DOMINGO - 15.05 horas: Nueva Chicago vs Almagro / Yael Falcón Pérez - 15.30 horas: Gmo Brown (PM) vs Ctral Córdoba (SdE) / Gerardo Méndez - 16.30 horas: Olimpo (BB) vs Los Andes / Pablo Díaz - 17.00 horas: Mitre (SdE) vs Santamarina / Luis Lobo Medina - 17.30 horas: Independiente Rivadavia vs Arsenal / Jorge Broggi LUNES - 15.30 horas: Deportivo Morón vs Def. de Belgrano / Yamil Possi - 21.05 horas: Chacarita vs Gimnasia (J) / Sebastián Ranciglio MARTES - 19.35 horas: Quilmes vs Agropecuario / Diego Ceballos LIBRE: Atlético Rafaela.

PIÑEYRO JUNTO A FALCON Y BENICELLI, DIALOGANDO AYER CON LOS JUGADORES EN LOMA VERDE (FOTO: PRENSA VILLA DALMINE)

#FútbolProfesional | Julio Barraza será el árbitro del partido frente a @CASarmientoOf, correspondiente a la 8° Fecha del Nacional B. #DaleViola. pic.twitter.com/3njJgYWVR6 — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 24 de octubre de 2018

