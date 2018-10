La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 24/oct/2018 Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Boat Club cayeron ante Camioneros







Perdieron 3-1 como locales y, de esa manera, se quedaron sin chances de lograr un segundo ascenso en esta temporada. Después de casi un mes sin jugar oficialmente, la vuelta a la competencia de la Primera Damas de Hóckey sobre Césped del Campana Boat Club no dejó las mejores noticias: es que en un partido correspondiente a la octava fecha, las Celestes perdieron 3-1 como locales frente a Camioneros, uno de los líderes de la Zona 2 de la Reubicación "E-F" del Torneo Metropolitano que organiza la Asociación Argentina de Hóckey. Fue la segunda derrota consecutiva del CBC, que en su presentación anterior había perdido por el mismo resultado ante el otro de los líderes, San Isidro Club "D". Y esta caída le significó quedar sin chances matemáticas de lograr el segundo ascenso, un objetivo que a priori era muy complicado pero que, dado el promisorio arranque de esta segunda fase, dio motivos para ilusionarse. Ante Camioneros, el gol de las dirigidas por Adrián Zottola lo marcó Candela Noir, quien empujó la bocha casi sobre la línea del arco tras un fuerte disparo de Florencia Núñez que tapó la arquera dando rebote. El once inicial en esta oportunidad estuvo conformado por Romina Guerrero (arquera); Florencia Núñez, Candela Corrata, María Luz Gentilini, Melina Dabusti; Constanza Bellanger (capitana) Camila Pérez Johanneton, Camila Tenembaum, Sofía González; Candela Noir y María Eugenia Díaz. Luego ingresaron: Julieta Dabusti, Karen Farías y Romina Catardi. Además, el sábado y también por la octava fecha de la Zona 2 de la Reubicación "E-F", jugaron: San Carlos 0-1 Universitario de La Plata "C" y San Martín "C" 3-1 Los Pinos. La próxima fecha, a disputarse el sábado, tendrá al Campana Boat Club enfrentando a Los Pinos en la Sede Pinazo del Rugby Club Belgrano Athletic. El equipo albiverde está último en la tabla de posiciones, sin victorias, y con apenas dos puntos. Los demás partidos serán: El Retiro vs. San Martín "C"; Camioneros vs. GEBA "E"; San Isidro Club "D" vs. Club de Regatas Avellaneda "B"; Belgrano Day School vs. San Carlos "B"; y Universitario de La Plata "C" vs. Manuel Belgrano. DIVISIONES MENORES El sábado ante Camioneros, también jugaron las categorías menores de hóckey femenino del Campana Boat Club, que obtuvieron los siguientes resultados. -Intermedia: derrota 1 a 0 -Quinta División: victoria 1 a 0 con gol de Belén Varela -Sexta División: derrota 6 a 0 -Séptima División: derrota 2 a 0

CANDELA NOIR, AUTORA DEL GOL DEL CBC, EN PLENA ACCION DURANTE EL JUEGO ANTE CAMIONEROS.



