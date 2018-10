Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 24/oct/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 24/oct/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: De la Riva asumió en Agropecuario Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

JUEGA BOCA: esta noche, abrirá su serie semifinal de Copa Libertadores frente a Palmeiras de Brasil.- GOL DE NICO BLANDI: San Lorenzo derrotó 2-1 como local a San Martín de San Juan, con un gol del delantero campanense.- CHAMPIONS LEAGUE: la tercera fecha comenzó ayer.- LA FRACTURA DE MESSI: le afectó el radio del brazo derecho, en el partido que Barcelona le ganó a Sevilla.- PRIMERA B METRO: se disputaron dos encuentros pendientes de la octava fecha, que habían sido suspendidos.- PRIMERA C: tuvo lugar el inicio de la 12ª fecha.- SELECCIÓN; CÓRDOBA Y MENDOZA: la AFA confirmó las sedes para los amistosos de la Selección Nacional.- JUEGA BOCA Esta noche, Boca Juniors abrirá su serie semifinal de Copa Libertadores frente a Palmeiras de Brasil en un partido que se disputará desde las 21.45 en La Bombonera. El Xeneize formaría con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza; Nahitan Nandez, Wilmar Barrios, Pablo Pérez; Cristian Pavón, Ramón Ábila y Mauro Zárate. Anoche, al cierre de esta edición, se jugaba en el Monumental el encuentro de ida entre River Plate y Cruzeiro de Belo Horizonte por la otra llave semifinal. Los partidos revancha de ambas series serán el martes y miércoles de la semana próxima en Brasil. GOL DE NICO BLANDI En el cierre de la novena fecha de la Superliga, San Lorenzo derrotó 2-1 como local a San Martín de San Juan (Nazareno Solís jugó los 90 minutos) con un gol del delantero campanense Nicolás Blandi, quien regresó a la competencia tras la lesión sufrida en el partido revancha de Copa Sudamericana ante Nacional de Uruguay. De esa manera, el capitán del Ciclón llegó a cuatro tantos en el campeonato y está tercero en la tabla de máximos artilleros (con 8 goles la lidera Emmanuel Gigliotti, de Independiente). En la misma noche del lunes, además, Belgrano igualó 1-1 con Banfield en Córdoba y sigue en zona de descenso junto a Patronato, Tigre y San Martín de Tucumán. En tanto, Estudiantes de La Plata y Newells se enfrentarán hoy desde las 19.30 horas para disputar el partido de la séptima fecha que se suspendió por inclemencias climáticas. CHAMPIONS LEAGUE La tercera fecha de la Champions League comenzó ayer con los siguientes partidos: AEK Atenas 0-2 Bayern Munich; Young Boys 1-1 Valencia, Ajax 1-0 Benfica; Manchester United 0-1 Juventus (gol de Paulo Dybala); Real Madrid 2-1 Viktoria Pilsen; Roma 3-0 CSKA Moscú; Shakhtar 0-3 Manchester City; y Hoffenheim 3-3 Lyon En tanto, hoy juegan: Brujas vs Mónaco, PSV vs Tottenham, Barcelona (sin Lionel Messi) vs Inter, Borussia Dortmund vs Atlético Madrid, Galatasaray vs Schalke 04, Liverpool vs Estrella Roja, Lokomotiv vs Porto y PSG vs Napoli. LA FRACTURA DE MESSI Lionel Messi sufrió la fractura del radio del brazo derecho en el partido que Barcelona (líder de la Liga de España con 18 puntos) le ganó el sábado 4-2 a Sevilla por la novena fecha. Según se informó, su recuperación demandaría tres semanas como mínimo. Así, "La Pulga" se perderá al menos seis partidos: tres de Liga, dos de Champions League y uno de Copa del Rey. PRIMERA B METRO Ayer se disputaron dos encuentros pendientes de la octava fecha, que habían sido suspendidos por inclemencias climáticas: Talleres de Remedios de Escalada goleó 4-1 a San Telmo, mientras que Acassuso igualó 1-1 con San Miguel. PRIMERA C En el inicio de la 12ª fecha, ayer jugaron: Cañuelas 0-0 Lamadrid; y Central Córdoba (R) 0-0 Villa San Carlos. En tanto, hoy lo harán: Berazategui vs Ituzaingó, Victoriano Arenas vs El Porvenir, Laferrere vs Deportivo Armenio (líder con 25 puntos) y Excursionistas vs Deportivo Merlo. SELECCIÓN: CÓRDOBA Y MENDOZA La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó las sedes para los amistosos que la Selección Nacional disputará frente a México en el marco de la "fecha FIFA" de noviembre: el viernes 16 jugará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, mientras que el martes 20 lo hará en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. En ambos casos desde las 21 horas.



