Tenaris le pidió al Gobierno una política comercial "inteligente"

NOTICIA RELACIONADA: Paolo Rocca, reconocido por Harvard Business Review Su presidente para Conor Sur, Javier Martínez Álvarez, participó ayer de la Conferencia Anual del Acero organizada por IAS. En un panel junto a ejecutivos de Ternium y Acindar, advirtió sobre los efectos de la guerra comercial desatada entre Estados Unidos y China. La Conferencia Anual del Acero, organizada por el Instituto Argentina de Siderurgia (IAS) en el City Center de Rosario, fue la plataforma elegida por el presidente de Tenaris Cono Sur, Javier Martínez Álvarez, para pedirle al Gobierno una política comercial "inteligente" en el marco de la "brutal distorsión" que origina la guerra comercial entre los Estados Unidos y China. Martínez Álvarez compartió un panel de ejecutivos con el presidente de Ternium Argentina, Martín Berardi, y el CEO de Acindar, Marcelo Marino. "A mí me toca el lugar optimista de la mesa", bromeó el Martínez Álvarez cuando le tocó hablar de una TenarisSiderca con todos sus motores en marcha, empujada por la reactivación de la industria petrolera mundial y el pujante desarrollo de Vaca Muerta. Lo escuchaban dos directivos a cargo a industrias mucho más dependientes del mercado interno, en plena contracción. Sin embargo, el presidente de Tenaris Cono Sur llamó la atención sobre la política del comercio exterior aplicada por el Gobierno nacional en el contexto de la disputa mantenida entre Estados Unidos y China. "En un momento en el que hay medidas de protección en algunos mercados muy distorsivas, con Estados Unidos cerrando sus puertas y China promoviendo activamente sus exportaciones, uno debería tomar medidas acordes con este tipo de situación: poner retenciones y eliminar reembolsos, en un momento donde hay flujos de comercios grandes y hay reembolsos muy significativos a las exportaciones en otros países, no parece ser la medida más adecuada", sostuvo. En ese sentido, solicitó a las autoridades nacionales guiarse por una política comercial "táctica, momentánea, que de alguna manera compense la brutal distorsión" que afecta al comercio mundial. "Nosotros estamos absolutamente dispuestos a competir, TenarisSiderca lo hace todos los días del año. Pero tenemos que ser muy inteligentes y saber adaptarnos", remarcó. Una oportunidad única para el país Martínez Álvarez volvió a expresar su confianza en el desarrollo de Vaca Muerta, que permitirá -subrayó - "recuperar energía abundante y competitiva para la industria argentina y los hogares", además de generar "un nuevo campo argentino en cuanto a la capacidad de exportación". "En Estados Unidos, estudios privados calculan que el desarrollo del shale generó 3 millones de puestos de empleo privados. Si Argentina pudiese hacer una fracción de eso, imagínense el potencial que podría llegar a tener para el país Vaca Muerta", explicó. El yacimiento neuquino no es solo una apuesta de Tenaris, sino de todo Techint. En Fortín de Piedra, la compañía petrolera del grupo, Tecpetrol, ya produce el 10% del gas que se consume en el país. "El desafío es que como país tengamos la capacidad de gestionar este crecimiento", afirmó Martínez Álvarez. Y enumeró los tres retos más urgentes: la expansión del ferrocarril para el abastecimiento logístico de las operaciones de extracción, el despliegue de nuevos gasoductos que conecten la producción con los centros de consumo y la búsqueda de mercados para colocar el excedente de gas, en especial durante el verano.

Javier Martínez Alvarez en la conferencia anual del acero. Completaron el panel Martín Berardi, de Ternium, y Marcelo Marino, de Acindar.

Tenaris le pidió al Gobierno una política comercial "inteligente"

