"Sakura es una metáfora de las cosas que no son eternas en la vida". -Autor Anónimo. La Primavera es uno de los momentos de mayor belleza en Japón y todo un ícono del país del Sol Naciente, porque desde finales de Marzo y durante varias semanas, este país se cubre con un precioso manto blanco rosado al florecer los cerezos, al mismo tiempo que el clima se vuelve más suave. Uno de los sueños de muchas personas es viajar a Japón para ver las flores de sus cerezos, tratando de entender sus ceremonias y disfrutarlas. Este florecimiento permite que los japoneses puedan gozar de una de las tradiciones más arraigadas en su cultura: el hanami.. El " hanami" es una palabra japonesa cuyo significado es " mirar las flores", es una tradición importada desde China, durante el período Nara (710- 794) y que consiste en una celebración al aire libre debajo de los cerezos disfrutando de la comida y bebida con amigos y familiares o compañeros de trabajo, con el encanto de estar rodeado de sakura. Los japoneses valoran enormemente la belleza sutil y efímera de los cerezos en flor, capturando con sus cámaras las mejores fotografías de estas flores. La flor del cerezo es delicada y con el viento enseguida se cae. Se puede disfrutar de su belleza viéndola caer en su plenitud, pues lamentablemente no da tiempo a verla que se marchite. Ésto guarda relación con una parte del código samurai en Japón. Es más, el emblema de los guerreros samurai era morir en su momento de máximo esplendor, en la batalla, y no envejecer y "marchitarse, al igual que la flor del cerezo que no se marchita en el árbol. Existen dos variedades de sakura, una blanca y otra de un tono rosa pálido. Una leyenda dice que antes eran sólo de color blanco. Durante la Era Mejí, en Japón, era muy común que se fuera a buscar las casas de los mejores samuráis que había, para llevarlos a la batalla, sin importar lo viejo que fueran. Durante años hubo una guerra que se cobró numerosas vidas. En esta época florecían los árboles de flor de cerezo o flor de ciruelo. Entonces, no era de extrañar que las mujeres casadas con samuráis se quedaran solas, por lo que se estableció una ley en la que se le prohibía a estas esposas cuyos maridos estuvieran en batalla, verse con otro hombre que no fuera de su familia. La ley establecía que cualquier mujer sería libre de casarse o juntarse con amigos si ésta probaba que su esposo había muerto en combate. Curiosamente, nunca se encontró ningún registro de que alguna mujer hubiera sido ejecutada por esta ley, y sin embargo se encontraron tantas mujeres muertas como samuráis. Ninguna de estas mujeres fue asesinada, ellas mismas lo hacían con el nombre de su esposo muerto en batalla si éste había sido un samurai. Ésto siempre lo hacían frente a un árbol de flor de cerezo, éste al absorber de la tierra con su raíces, la sangre derramada fue tornando sus flores de color rosado. Siempre que salía un samurai de su casa a cumplir una misión, se sembraba un árbol de cerezo en su honor. Los sakuras más espectaculares son el del parque del antiguo castillo de Takato; el del parque del castillo de Hirosaki, y por supuesto el monte Yoshino, de la prefectura de Nara.

El Rincón de Aléthea:

Sakura

Por Angela Monsalvo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: