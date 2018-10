Quejas Vecinales

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad.

NADIE JUNTA LAS RAMAS

"Vivo en Capilla del Señor entre San Martín y Rawson, me quiero quejar porque ya no se con quién más hablar por la ausencia del recolector de ramas, tengo todo esto hace un mes y no pasa nadie, y llamo a Municipalidad pero no me arreglan el problema", escribe Belén al Whatsapp.

VECINOS AGRADECIDOS

"Los vecinos le agradecemos por el nuevo servicio hacia mucha falta. Gracias Las Praderas existen", escribe Rosa.

PROBLEMA NACIONAL

"Lejos de pensar en la Seguridad de los pasajeros. En la foto se observa el colectivo sin apoya cabezas, sin cinturones de seguridad y con más capacidad para pasajeros parados que sentados. Días pasados un colectivo chocó la parte trasera de un camión; imaginemos si pasa al revés", escribe", escribe Rubén.