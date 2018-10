La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 25/oct/2018 Colella: "Para Cambiemos Báez es Cristina pero Amoroso no es Abella"







Así se expresaba el concejal Marco Colella sobre la detención del delegado del Ministerio de Trabajo bonaerense, Julio Amoroso, días pasados. "Estos hechos no pueden ser ignorados por el intendente municipal ya que estamos hablando de una persona que fue funcionario suyo y llegó al Ministerio de trabajo por un acuerdo entre Abella y la gobernadora Vidal", remarcó Colella y agregó "el intendente sostuvo que desde la gestión no van a avalar ningún funcionario sospechado de corrupción, intentando despegarse de este caso; obviando que Amoroso fue su mano derecha en el inicio de su gestión". El concejal recordó además que "al momento de asumir como titular del Ministerio de Trabajo fue el propio Amoroso quien agradeció la confianza del Intendente para la designación y decía que desde lo político iba a seguir acompañándolo y apoyándolo en su gestión". "Es vergonzoso que ante la detención del ex secretario del intendente, el Ministro de Trabajo de la Provincia Marcelo Villegas, pretenda desviar la atención vinculando a representantes sindicales en este tipo de hechos de corrupción cometidos por sus funcionario", indicó Colella; y agregó "Para Cambiemos Lazaro Báez es Cristina pero Julio Amoroso no es Sebastián Abella". En esta línea, desde el FR-PJ, manifestaron "el gobierno tiene distintas varas para medir la corrupción; si se trata de sus funcionarios la vara es más larga para que no los toque pero si se trata de funcionarios de la gestión anterior la vara es mucho más corta para que quede más cerca de los funcionarios de alto rango". "La situación judicial de Amoroso nos muestra que no estamos tan errados cuando hacemos referencia públicamente y denunciamos, de la misma manera, sospechas de actos poco legales en distintas acciones que desde esta gestión llevan adelante por sobre todas las cosas en temas de Obra pública", concluyó Marco Colella.

