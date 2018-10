La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 25/oct/2018 Primera D:

Después de dos derrotas en fila y de quedar libre la fecha pasada, el Auriazul retomará la competencia mañana desde las 15.30 horas en Merlo Norte. Correa, Peñalba y Redondo continúan suspendidos. Por la novena fecha del campeonato de la Primera D, Puerto Nuevo visitará mañana a Argentino de Merlo en un partido que se disputará desde las 15.30 horas con arbitraje de Lucas Ozuna. Para el Auriazul será el regreso a la competencia después de haber quedado libre en la octava jornada y también la posibilidad de cortar la racha de dos derrotas consecutivas que atraviesa tras perder 4-0 con Liniers de visitante y 1-0 con Argentino de Rosario como local. De aquella caída ante La Topadora, la dupla técnica conformada por Carlos Pereyra y Hugo Medina arrastra tres suspendidos que todavía deben fechas de sanción: a Kevin Redondo le resta una por cumplir, mientras que a Santiago Correa y Oscar Peñalba, dos. Con ese panorama, los entrenadores Auriazules trabajaron en estos últimos días pensando en la mejor formación para visitar a La Academia del Oeste. Anteriormente, frente a Argentino de Rosario, ingresaron Julián Sprovieri, Eliseo Aguirre y Nicolás Colombano en sus lugares, además del debut en esta temporada de Marcelo González, quien ingresó como titular en reemplazo de Enzo Moreno. Por su parte, Argentino de Merlo un equipo de irregular campaña hasta el momento: acumula 3 victorias, 3 empates y 2 derrotas y suma 12 unidades, una más que Puerto Nuevo (3-2-2). En su última presentación igualó 0-0 como visitante frente a Argentino de Rosario, mientras que como local acumula una derrota (en la primera fecha ante Muñiz), dos victorias (en la 3ª y 5ª jornada frente a Central Ballester y Yupanqui) y un empate (en la 7ª con Liniers) en cuatro presentaciones. FECHA 9. La novena fecha de la Primera D comenzará mañana con dos partidos, porque además de Argentino de Merlo vs Puerto Nuevo también jugarán Muñiz vs Central Ballester. Luego, la programación continuará de la siguiente manera: -Sábado: Deportivo Paraguayo vs Yupanqui (11.00) y Real Pilar vs Defensores de Cambaceres (12.00). -Domingo: Centro Español vs Lugano (11.00). -Lunes: Juventud Unida vs Argentino de Rosario (15.30) -Martes: Claypole vs Liniers (15.30). POSICIONES. El líder del campeonato es Juventud Unida, con 15 puntos. Luego aparecen Atlas, con 14; Muñiz y Claypole, con 13; Argentino de Merlo, con 12; y Liniers, Puerto Nuevo, Real Pilar y Yupanqui tienen 11.



