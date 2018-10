El pasado domingo no hubo fecha por el Día de la Madre. Así, este domingo se jugará la anteúltima jornada y se pueden definir los campeones de la A y la B. El Torneo "Brisa Tabera" que organiza la Liga de Veteranos de Fútbol de Campana se prepara para disputar el próximo domingo su anteúltima fecha de este campeonato 2018, después que el pasado fin de semana no se programaran partidos por el Día de la Madre. Así, este domingo, en la 25ª jornada, pueden definirse los campeones. En la Zona A, Deportivo San Felipe y San Luis están igualados en 52 puntos, pero San Felipe cuenta con un partido más, dado que recién quedará libre en la última fecha. En la jornada pasada, el Aurinegro goleó 5-1 a El 70, pero no pudo despegarse, porque también lo hizo San Luis (5-0 a Las Praderas). Así, elenco zarateño llegar mejor perfilado a la definición. Incluso, si en esta anteúltima fecha suma más que San Felipe, ya podrá gritar campeón (San Luis juega con Atlético Las Campana, mientras que San Felipe lo hará ante 9 de Julio). En tanto, en la B, Lechuga mantuvo su ventaja de tres puntos al igualar sin goles frente a su más inmediato perseguidor, El Pino, que fue alcanzado por Kilmes FC. Así, la lucha por la segunda posición se apretó y hasta El Defe (que le ganó 1-0 a La Josefa) se ilusiona con tener chances en esa pelea por el ascenso. ZONA A -Deportivo San Felipe 5 – El 70 1. Goles: Guillermo Liz (2), Miguel García (2) y Pablo López (SF); Horacio Suárez (El70). -Los Pumas 0 – Campana FC 0. -La Esperanza 1 – Juventud Unida 0. Fabián Gamboa (LE). -San Luis 5 – Atlético Las Praderas 0. Goles: Martín Monteagudo (4) y Víctor Malchiodi (SL). -Naranja 6 – Atlético Las Campanas 3. Goles: Guillermo Keidel (3), Silvio Lamelza, Pablo Peral y Kroger, en contra (NAR); Juan Cejas y Otero (ALC). -9 de Julio 13 – Sol de América 0. Goles: Juan Tabera (7), Ariel Medina (3), Walter Medina (2) y Juan Ibáñez (9dJ). POSICIONES: 1) Deportivo San Felipe y San Luis, 52 puntos; 3) Naranja, 42 puntos; 4) Atlético Las Campanas, 39 puntos; 5) Juventud Unida, 38 puntos; 6) Campana FC, 37 puntos; 7) 9 de Julio, 28 puntos; 8) El 70, 27 puntos; 9) Atlético Las Praderas, 20 puntos; 10) Los Pumas, 20 puntos; 11) La Esperanza, 17 puntos; 12) Mega Guacha, 17 puntos; 13) Sol de América, 4 puntos. PRÓXIMA FECHA. El domingo, por la 25ª y anteúltima fecha se enfrentarán: Deportivo San Felipe vs 9 de Julio (10.00 en CASLA), San Luis vs Atlético Las Campanas (13.45 en Santa Lucía), Naranja vs Sol de América (11.15 en Tavella), Juventud Unida vs Atlético Las Praderas (11.15 en Santa Lucía), Campana FC vs La Esperanza (12.30 en Tavella) y Meta Guacha vs Los Pumas. Libre: El 70. ZONA B -Kilmes FC 3 – Tavella 0. Goles: Alejandro Ramírez -3- (KIL). -Lechuga 0 – El Pino 0. -Amigos de Raúl 2 – Norte 1. Goles: Claudio Malvicino -2- (AMI); Flaminio Cabrera (NOR). -CASLA 2 – Las Palmas 0. Goles: Ariel Juárez -2- (CASLA). -Mega Juniors 3 – San Cayetano 0. -El Regreso 3 – Los Leones 1. Goles: Carlos Salinas (2) y Daniel Suparo (ER): Esterfidio Ponce (LEO). -El Defe 2 – La Josefa 1. Goles: Lisandro Cardozo y Andrés Lencina (DEFE); Ariel Alfonso (LJ). POSICIONES: 1) Lechuga, 51 puntos; 2) El Pino y Kilmes FC, 48 puntos; 4) El Defe, 44 puntos; 5) La Josefa, 43 puntos; 6) Amigos de Raúl, 34 puntos; 7) Los Leones, 32 puntos; 8) El Regreso, 30 puntos; 9) Tavella, 29 puntos; 10) San Cayetano, 29 puntos; 11) CASLA, 28 puntos; 12) Mega Juniors, 22 puntos; 13) Las Palmas, 13 puntos; 14) Norte, 10 puntos. PRÓXIMA FECHA. El domingo, por la 25ª y anteúltima fecha se enfrentarán: Tavella vs El Defe (10.00 en Tavella), El Regreso vs La Josefa (12.30 en CASLA), El Pino vs Los Leones (12.30 en Santa Lucía), San Cayetano vs Lechuga (13.45 en Tavella), Las Palmas vs Mega Juniors (10.00 en Santa Lucía), Amigos de Raúl vs CASLA (11.15 en CASLA) y Kilmes FC vs Norte (13.45 en CASLA).

EN LA ULTIMA FECHA, 9 DE JULIO METIO 13 GOLES, SIETE DE ELLOS DE JUAN TABERA.





KILMES LE GANÓ A TAVELLA Y ALCANZÓ A EL PINO EN EL SEGUNDO PUESTO DE LA B.



Liga de Veteranos:

Al Torneo "Brisa Tabera" sólo le restan dos fechas

