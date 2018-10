SUPERLIGA; PROGRAMACIÓN: tras algunas modificaciones, se confirmó la programación de la 10ª fecha.- LIBERTADORES; PERDIÓ RIVER: quedó muy complicado en las semifinales.- SUDAMERICANA; JUEGA DEFENSA: Defensa y Justicia enfrentará a Junior de Barranquilla.- COPA ARGENTINA: el clásico rosarino fue programado para el próximo jueves en cancha de Arsenal de Sarandí.- CHAMPIONS LEAGUE: en la continuidad de la tercera fecha se disputaron ocho encuentros.- PRIMERA C: continuidad de la fecha 12.- SUPERLIGA: PROGRAMACIÓN Ayer, tras algunas modificaciones, se confirmó la programación de la 10ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), que quedó de la siguiente manera: -Viernes: Tigre vs Lanús (19.00) y Huracán vs Colón (21.00). -Sábado: River Plate vs Aldosivi (15.00), Gimnasia vs Boca Juniors (17.15), Unión vs Godoy Cruz (20.30) y Talleres vs San Martín de Tucumán (20.30). -Domingo: Racing Club vs San Lorenzo (11.00), Patronato vs Rosario Central (13.15), Vélez Sarsfield vs Belgrano (15.30), Banfield vs Estudiantes (17.45) y Atlético Tucumán vs Independiente (20.00). -Lunes: Newells vs Argentinos Juniors (19.00) y San Martín de San Juan vs Defensa y Justicia (21.00). LIBERTADORES: PERDIÓ RIVER River Plate quedó muy complicado en las semifinales de la Copa Libertadores después de perder 1-0 como local frente a Gremio de Porto Alegre en el partido de ida. La revancha, en la que el Millonario está obligado a ganar, se jugará el próximo martes 30 en Brasil desde las 21.45 horas. Anoche, en tanto, Boca Juniors enfrentaba en La Bombonera al Palmeira en el inicio de la otra llave semifinal de la Copa Libertadores 2018. SUDAMERICANA: JUEGA DEFENSA En el inicio de su llave de Cuartos de Final de la Copa Sudamericana, Defensa y Justicia enfrentará esta noche como visitante a Junior de Barranquilla desde las 21.45 horas. La revancha se disputara el próximo jueves 1º en Florencio Varela. COPA ARGENTINA El clásico rosarino que se jugará por los Cuartos de Final de la Copa Argentina 2018 fue programado para el jueves 1º de noviembre a las 15.30 horas en cancha de Arsenal de Sarandí, pero a puertas cerradas. De esta manera, los simpatizantes de Rosario Central y Newells sólo podrán seguir el choque por televisión. CHAMPIONS LEAGUE En la continuidad de la tercera fecha de la Champions League, ayer se disputaron ocho encuentros: Brujas 1-1 Monaco; PSV 2-2 Tottenham; Barcelona 2-0 Inter; Borussia Dortmund 4-0 Atlético Madrid; Galatasaray 0-0 Schalke 04; Liverpool 4-0 Estrella Roja; Lokomotiv 1-3 Porto; y PSG igualó 2-2 como local con Napoli gracias a un gol de Ángel Di Maria en tiempo adicionado. PRIMERA C En la continuidad de la fecha 12, Deportivo Armenio extendió su invicto al igualar 1-1 como visitante frente a Laferrere. De esta manera, con siete victorias y cinco empates acumula 26 puntos y lidera la tabla de posiciones. Ayer, además, también jugaron: Berazategui 1-1 Ituzaingó y Victoriano Arenas 2-3 El Porvenir. En tanto, hoy lo harán: Leandro N. Alem vs Sportivo Barracas, Sportivo Italiano vs Luján, Midland vs Dock Sud y San Martín (B) vs Argentino (Q).

Breves: Fútbol

