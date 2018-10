Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 25/oct/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 25/oct/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

GRAN ARRANQUE: la campanense Roxana García sumó tres victorias en Lucha Olímpica hasta 46kg de los Juegos Evita.- ABELLA, A OLAVARRÍA: el Intendente figura entre los inscriptos para el TC Pista de este fin de semana.- TC; MAZZACANE SUSPENDIDO: el motor de su Chevrolet tenía mayor cantidad de revoluciones por minuto de las permitidas en el reglamento.- TENIS; DERROTAS ARGENTINAS: Diego Schwartzman perdió en el ATP 500 de Vienna, Austria. Mientras que Leonardo Mayer lo hizo en el ATP 500 de Basilea, Suiza.- SÚPER 20; FASE REGULAR: quedaron definidos los repechajes entre 4º y 5º de cada una de las cuatro zonas.- NBA; PRIMERA SEMANA: se mantienen cinco equipos invictos. ABELLA, A OLAVARRÍA El Intendente de nuestra ciudad, Sebastián Abella, figura entre los 31 pilotos que se inscribieron para participar de la 13ª fecha del TC Pista que se realizará este fin de semana en el autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría. Su última aparición en la categoría había sido en la 10ª fecha disputada en septiembre en Paraná. TC: MAZZACANE SUSPENDIDO Luego que el motor de su Chevrolet fuera advertido en una imagen televisa con mayor cantidad de revoluciones por minuto de las que permite el reglamento, el piloto Gastón Mazzacane recibió una fecha de suspensión de parte de la ACTC y no podrá participar de la 13ª carrera de la temporada (tercera de la Copa de Oro) que se disputará este fin de semana en el autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría. TENIS: DERROTAS ARGENTINAS Por la primera ronda del ATP 500 de Vienna, Austria, Diego Schwartzman perdió 6-3 y 7-6 con el británico Kyle Edmund, reciente ganador del ATP 250 de Amberes. En tanto, el correntino Leonardo Mayer tampoco pudo superar el debut, en su caso en el ATP 500 de Basilea (Suiza), donde cayó por 6-3 y 6-3 con el francés Gilles Simon. SÚPER 20: FASE REGULAR El lunes por la noche concluyó la fase regular del Súper 20, la competencia que antecede a la Liga Nacional de Básquet y quedaron definidos los repechajes entre 4º y 5º de cada una de las cuatro zonas: San Martín de Corrientes vs. Regatas (Grupo A), Libertad de Sunchales vs. Olímpico de La Banda (Grupo B), Boca vs. Hispano Americano (Grupo C) y Weber Bahía vs. Quilmes de Mar del Plata (Grupo D). Con esos duelos se completará el cuadro de Octavos de Final para el arranque de los playoffs por el título. El mejor equipo de la fase regular fue San Lorenzo, vencedor del Grupo C con 7 victorias y 1 derrota. El resto de los ganadores de grupo fueron Estudiantes de Concordia (record de 5-3 en el A), Atenas de Córdoba (5-3 en el B) y Peñarol de Mar del Plata (6-2 en el D). NBA: PRIMERA SEMANA La primera semana de la NBA tiene todavía a cinco equipos invictos. En la Conferencia Este, Toronto Raptors ganó sus primeros cuatro juegos, mientras que Milwaukee Bucks y Detroit Pistons están 3-0. En tanto, en el Oeste, Denver Nuggets ha tenido un arranque espectacular con cuatro triunfos en cuatro presentaciones (incluyendo victoria sobre los vigentes campeones, Golden State Warriors), al tiempo que los New Orleans Pelicans están 3-0. GRAN ARRANQUE En los dos primeros días de competencia de las Finales de los Juegos Nacionales Evita 2018 que se están desarrollando en Mar del Plata, la campanense Roxana García sumó tres victorias en Lucha Olímpica hasta 46kg. La atleta, entrenada por Ramona Martínez, fue medalla de oro en los últimos Juegos Bonaerenses y, ahora, en su regreso a La Feliz comenzó con triunfos sobre las representantes de Jujuy, Corrientes y Formosa. Así, hoy estará disputando la instancia de semifinales y en caso de lograr una nueva victoria se aseguraría una medalla en estos Evita 2018.



