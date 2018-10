La polio será la segunda enfermedad erradicada después de la viruela, según la OMS

En 2018, la iniciativa de erradicación mundial de la poliomielitis cumple 30 años. Antes de que se introdujera la primera vacuna en 1955, la polio era muy temida e infectó a niños causando parálisis en aproximadamente 1 de cada 200 casos. Es miércoles fue el Día Mundial de la Lucha Contra la Poliomielitis y la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que, gracias al uso generalizado de vacunas, espera que la poliomielitis se convierta en la segunda enfermedad humana erradicada después de la viruela. En lo que va del año, solo se han detectado 20 casos de poliovirus salvaje en los 3 países endémicos restantes (Afganistán, Nigeria y Pakistán). La poliomielitis es una enfermedad infecciosa y potencialmente mortal que resulta de la infección con cualquiera de los 3 tipos de poliovirus relacionados, que son miembros de la familia del enterovirus (picornavirus). En la mayoría de los casos, el virus no causa síntomas, o simplemente gripe. Sin embargo, en 1 de cada 200 casos entre niños y adultos, invade el sistema nervioso, destruyendo las células nerviosas y haciendo que los músculos afectados pierdan su función, una afección conocida como parálisis flácida aguda (AFP). Si el virus ataca las neuronas motoras del tronco encefálico, reduce la capacidad respiratoria y puede causar dificultad para tragar y hablar. Algunas personas se recuperan completamente, pero otras desarrollan una discapacidad permanente. Los supervivientes de la poliomielitis pueden experimentar un aumento de la debilidad muscular y otros síntomas décadas después de la recuperación, una afección llamada síndrome post-polio. No hay cura para la polio, pero se puede prevenir mediante la inmunización. La vacuna, que se administra varias veces en forma de gotas o inyecciones, casi siempre protege al niño de por vida. La estrategia para erradicar la poliomielitis es, por tanto, inmunizar a todos los niños para prevenir la infección y la reintroducción del virus en todo el mundo. En 2018, la iniciativa de erradicación mundial de la poliomielitis cumple 30 años. Antes de que se introdujera la primera vacuna en 1955, la polio era una enfermedad muy temida que infectó, en la mayoría de los casos, a niños causando parálisis en aproximadamente 1 de cada 200 casos. A principios de los 80, los nuevos diagnósticos cayeron, pero todavía cientos de niños estaban paralizados en todo el mundo. En 1988, la Asamblea Mundial de la Salud resolvió formalmente erradicar la poliomielitis y nació la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Poliomielitis (GPEI, por sus siglas en inglés). Desde entonces, más de 2.500 millones de niños han sido inmunizados contra la poliomielitis, gracias a la cooperación de más de 200 países y 20 millones de voluntarios. De los 3 tipos de poliovirus salvajes, el último caso de tipo 2 se notificó en 1999, y su erradicación se declaró en septiembre de 2015. No se han detectado casos de polio de tipo 3 desde noviembre de 2012. Sin embargo, la OMS lamenta que ha sido "difícil" abordar el 0,01 por ciento restante de los casos de la enfermedad. "El conflicto, la inestabilidad política, las poblaciones difíciles de alcanzar y las infraestructuras de salud deficientes continúan planteando desafíos para erradicar la enfermedad. Hasta que las últimas cadenas de circulación en áreas endémicas se hayan interrumpido, la importación del virus en países que ya lo han erradicado sigue siendo una amenaza", advierten.



La polio será la segunda enfermedad erradicada después de la viruela, según la OMS

