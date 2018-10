Tras superar a Regatas de San Nicolás, el Tricolor vuelve a ser local en busca de su tercera victoria.

Por la cuarta fecha de la Zona Norte "B" del Torneo Provincial de Clubes 2018/19, Ciudad de Campana recibirá esta noche a Ciudad de Saladillo en un partido que comenzará a las 21.30 horas en el gimnasio de Chiclana 209.

Ambos equipos llegan igualados a este duelo, con registro de dos triunfos y una sola derrota en tres presentaciones. El Tricolor, en su último encuentro, le quitó el invicto a Regatas de San Nicolás al ganarle 74-70 como local; en tanto, los de Saladillo vencieron 107-91 a Defensores Unidos como locales.

Los Tricolores saben que cuentan con un plantel con todas las herramientas para pelear el ascenso al Torneo Federal y ahora buscan resultados positivos para consolidar el grupo y también esa candidatura. Sus mejores armas ofensivas hasta el momento han sido Maximiliano Gutiérrez (18 puntos por juego) y Martín Delgado (17), aunque también ha encontrado aportes muy interesantes en Facundo Romani, Francisco Santini y Juan Cruz Gallardo (12.6, 12.3 y 10 respectivamente).

En tanto, Ciudad de Saladillo cuenta con un gran anotador como Nahuel Del Valle (23 puntos de promedio) y un juvenil U17 como Santiago Mazza, quien le anotó 26 puntos a Defensores Unidos en la fecha pasada.

Esta cuarta fecha de la Zona Norte "B" se disputará íntegramente esta noche, dado que también desde las 21.30 horas, Regatas de San Nicolás recibirá a Platense de La Plata, mientras que Juventud de Cañuelas hará lo propio con Defensores Unidos de Zárate.

Las posiciones tras las primeras tres jornadas son: 1) Regatas de San Nicolás, Ciudad de Campana, Platense de La Plata y Ciudad de Saladillo (2-1), 5 puntos; 5) Juventud de Cañuelas (1-2), 4 puntos; 6) Defensores Unidos (0-3), 3 puntos.

ZONA NORTE "A"

La tercera fecha dejó los siguientes resultados: Los Indios de Junín 65-70 Sportivo Pilar; Somisa de San Nicolás 110-45 Deportivo San Vicente; Independiente (Zárate) 75-91 Atenas de La Plata.

Así, las posiciones en este grupo son: 1) Somisa y Atenas (3-0), 6 puntos; 3) Sportivo Pilar (2-1), 5 puntos; 4) Independiente (1-2), 4 puntos; 5) Los Indios y Deportivo San Vicente (0-3), 3 puntos.

Y la fecha 4 tendrá los siguientes encuentros: Independiente (Z) vs Los Indios (J); Atenas (LP) vs Somisa (SN); y Deportivo San Vicente vs Sportivo Pilar.

ZONA SUR

Por la tercera fecha, Sportivo de Mar del Plata 64-67 Teléfonos de Mar del Plata); Independiente de Tandil 69-60 Sarmiento de Coronel Suárez; y Blanco y Negro de Coronel Suárez 74-62 Carlos Pellegrini de Punta Alta.

Entonces, las posiciones en esta zona quedaron de la siguiente manera: 1) Indepediente (T) y Blanco y Negro (3-0), 6 puntos; 3) Sarmiento, Carlos Pellegrini y Teléfono (1-2), 4 puntos; 6) Sporting (0-3), 3 puntos.

Mientras que la fecha 4 tendrá los siguientes encuentros: Blanco y Negro (CS) vs Sportivo (MdP); Carlos Pellegrini (PA) vs Independiente (T); y Teléfonos (MdP) vs Sarmiento (CS).