Campana espera su presupuesto municipal

El Ejecutivo pidió una prórroga para su presentación. Mientras tanto, logró aprobar en el HCD una ampliación de recursos para el ejercicio corriente. Testigo a través de los medios nacionales de los incidentes del miércoles a las afueras del Congreso nacional, el Municipio de Campana espera su propio Presupuesto 2019 que el Departamento Ejecutivo elabora y deberá presentar antes de diciembre. El presupuesto actual, de 1.499.101.012 pesos, fue ampliado recientemente en $309.946.970, la mayoría de esos recursos provenientes de la Coparticipación Provincial ($68 millones), Coparticipación EDEN ($59 millones), de la Tasa de Seguridad e Higiene ($55 millones) y del cobro por Derecho a la Construcción ($44 millones). Las secretarías que más verán ampliada su capacidad de gasto son Salud, Obras Públicas, Descentralización, Prevención Ciudadana y Desarrollo Social. El Honorable Concejo Deliberante convalidó la ampliación de recursos durante su última sesión con los votos afirmativos de los bloques Cambiemos, PJ-Unidad Ciudadana y Frente Renovador, y la abstención de la bancada de la UV Calixto Dellepiane. La oficialista Marina Casaretto señaló que la ampliación presupuestaria es producto "de una gestión eficiente en donde se han cumplido las metas de recaudación de recursos propios y coparticipados", y explicó que los nuevos ingresos de fondos "le permiten al Ejecutivo continuar trabajando hasta fin de año y, fundamentalmente, asegurar las partidas necesarias para los aumentos de los salarios acordados en paritarias con el Sindicato de Empleados Municipales". Además, remarcó que el Gobierno buscó evacuar "todas las preguntas necesarias" de las bancadas opositoras antes de elevar a votación el proyecto. El PJ-Unidad Ciudadana acompañó la presentación del Ejecutivo porque "significa que se percibieron más ingresos, entonces corresponde una ampliación del presupuesto para que puedan ser ejecutados". Sin embargo, le reclamó a la gestión Abella mayor transparencia informativa y respecto por la reglamentación. "Hay normas que hay que cumplir. Me preocupa el poco apego a la normativa vigente, el concepto de que el Estado es una empresa privada", criticó. "No vamos a acompañar este proyecto porque no hemos conseguido la información que le hemos solicitado al Departamento Ejecutivo", manifestó el dellepianista Axel Cantlon, líder de la única bancada que se abstuvo de votar la ampliación. Sostuvo que permitirle al Gobierno local incrementar el presupuesto "sin una debida justificación" implica "aumentar el gasto sin saber si el Municipio va a contar con los recursos para cumplir con ellos". La incógnita para la oposición pasa ahora por saber cómo el ajuste encarado por el Gobierno nacional impactará en la contabilidad municipal del año que viene. Seguramente ese será el análisis en el que fundamentará su acompañamiento o rechazo.

