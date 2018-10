La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 26/oct/2018 Diputados le dio media sanción al Presupuesto 2019







Tras una maratónica sesión, en la que no faltaron escándalos y momentos de alto voltaje, el oficialismo logró en la madrugada de este jueves la media sanción del proyecto. Liberaron a los 27 detenidos y esperan que los extranjeros apresados en los incidentes tengan "juicios abreviados" para ser deportados "lo antes posible". Luego de más de 17 horas de debate, el proyecto de Presupuesto 2019 enviado por el Ejecutivo fue aprobado con 138 votos afirmativos, 103 negativos y ocho abstenciones y fue girado al Senado, donde se prevé que sea tratado en el recinto el 14 o el 21 de noviembre. El proyecto estima una caída de la actividad económica del 0,5%, una baja del 1,6% en el consumo privado y un desplome del 9,7% en la inversión, además de un dólar promedio de 40,10 y una inflación punta a punta del 23%. En los dos proyectos de Presupuesto 2017 y 2018, el oficialismo había cosechado 177 y 165 votos respectivamente, con la ayuda del ala dialoguista de la oposición. Así, este resultado marca un retroceso respecto de los consensos transversales alcanzados durante los dos primeros años de la era macrista. "Estamos cumpliendo con la responsabilidad en una noche que sabemos que estamos con los flancos un poco débiles en medio de la crisis. Pero nosotros no venimos a recular, venimos a asumir la responsabilidad con el riesgo de equivocarnos o no, pero no a subirnos arriba de una tribuna estudiantil a hacer discursos facilistas cuando dejaron un 30% de pobres en el mayor movimiento de crecimiento de la Argentina", afirmó el radical Mario Negri, jefe del interbloque Cambiemos en la Cámara de Diputados. En tanto, el jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, fue crítico del Presupuesto elevado por el Ejecutivo: "Es lesivo para la población argentina. Nosotros no somos empleados del Fondo Monetario Internacional (FMI) ni de la señora (Christine) Lagarde. Somos empleados del pueblo", subrayó en el recinto de la Cámara baja. LIBERARON A LOS DETENIDOS En la madrugada de este jueves fueron liberados los 27 manifestantes que habían sido detenidos en las inmediaciones del Congreso, en el marco de la protesta contra el proyecto de ley de Presupuesto. Poco antes de las 2:00 de la madrugada comenzaron a liberar a las personas que se encontraban retenidas en la comisaría 10 de Floresta (ex43), luego de que cientos de personas, dirigentes sociales y políticos se acercaran a ladependencia policial para reclamar por su libertad. De los 27 detenidos, 18 de ellos -entre los cuales se encontraba el referente de la organización social La Poderosa Ignacio Levy- habían sido apresados en una redada policial en Lima y Carlos Calvo, a varias cuadras del Congreso. JUICIO ABREVIADO PARA LOS EXTRANJEROS El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, confirmó ayer que el gobierno espera "un juicio abreviado" para "deportar lo antes posible" a los extranjeros que participaron de los incidentes en la Plaza del Congreso mientras Diputados debatía el Presupeusto. Consultado acerca de los hechos de violencia, el ministro dijo que se están poniendo en "contacto" con el Juez y fiscal de la causa "para poder tener un juicio abreviado y deportarlos lo antes posible". Entre los 27 acusados por los incidentes, se encuentran un ciudadano turco (Baran Anil, de 27 años), otro paraguayo (Luis Fretes, 36) y dos venezolanos (Felipe Uleo, 31; y Víctor Ulea, 23). Frigerio habló sobre la rápida deportación de los extranjeros durante una conferencia de prensa que ofreció en la Casa de Gobierno, tras participar de la reunión de gabinete encabezada por el presidente Mauricio Macri. Por su parte la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en ese mismo sentido, indicó que "lo más probable" es que los extranjeros "sean expulsados del país".

EL PRESUPUESTO 2019 OBTUVO 138 VOTOS AFIRMATIVOS Y 103 NEGATIVOS. REFORMA DE BIENES PERSONALES Obtuvo media sanción y plantea que la base no imponible pase a 2.000.000. El oficialismo logró darle media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto de reforma de Bienes Personales, que incluye un alza progresiva de la alícuota a medida que sube el patrimonio declarado, y la principal novedad fue que el campo seguirá fuera del alcance de este gravamen. Con 130 votos afirmativos, 38 negativos y 8 abstenciones, el proyecto que eleva el mínimo no imponible de Bienes Personales a $2.000.000 fue girado al Senado, en una sesión tensa en la que el plato fuerte fue la votación del Presupuesto 2019. La iniciativa de Bienes Personales no consiguió el respaldo de buena parte de la oposición, por considerar que el piso no imponible fijado "golpea a la clase media". Para la aprobación del proyecto, Cambiemos obtuvo el respaldo de una parte del interbloque Argentina Federal (Justicialista y aliados), mientras que tanto que el Frente para la Victoria, como el Frente Renovador y el interbloque Red por Argentina lo rechazaron. La iniciativa plantea que a partir de 2019 la base no imponible pase de 1.050.000 pesos (correspondiente al 2018) a 2.000.000.

