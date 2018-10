La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 26/oct/2018 Quejas Vecinales







Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. OTAMENDI AGAIN "Es la misma calle que ya publicaron el martes, Gigena entre Castaño y Forlani (Barrio Otamendi) les mando la foto par que vean que es verdad que ni los patrulleros se animan a pasar. No mentimos cuando decimos intransitable y más si llueve. Es una calle que te lleva directo al jardín, a la escuela... muchas familias tienen que caminar todos los mediodías para llegar hasta ahí", escribe Cristian. UN BASURAL "Este miércoles por la mañana y con una lluvia continua saqué esta foto en Jean Jaures entre San Martín y Avenida Varela para mostrar la suciedad, parece que no pasó el recolector y en el cesto había demasiadas bolsas acumuladas. Coincide que el tacho de la parada de colectivos también está colapsado generando contaminación ambiental", escribe C.G. PELIGRO MORTAL "Si bien la Ruta 6 tradicionalmente y desde "siempre" tuvo problemas de mantenimiento hoy hay un "cráter" que genera riesgo de vida. Se encuentra sobre la mano de Campana hacia Alto Los Cardales, aproximadamente a 1 Km. antes del casco de la estancia Santa Susana, y es un riesgo para los vecinos del partido", escribe Marcelo.







