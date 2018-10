La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 26/oct/2018 Breves: Noticias de Actualidad







TARJETAS; SUBE EL MÍNIMO: las empresas emisoras de los plásticos decidieron elevar el monto del pago mínimo hasta el 25% del vencimiento mensual.- SIGUE CAYENDO LA ACTIVIDAD: la producción de bienes y servicios descendió 1,6% en agosto.- EL FMI SE REÚNE POR ARGENTINA: el Directorio analizará este viernes en Washington la ampliación del acuerdo con nuestro país.- MOYANO ADVIERTE: si los empresarios del sector "no hacen una propuesta seria, inevitablemente vamos a tener que ir al paro".- SIGUE CAYENDO LA ACTIVIDAD La producción de bienes y servicios descendió 1,6% en agosto último y sumó el quinto mes consecutivo de indicadores negativos, con fuertes bajas en comercios y manufacturas, informó el INDEC. Las cifras del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que registra en los primeros ocho meses del año una contracción del 0,9%, mostraron en agosto una suba del 1,3% respecto de julio último. En siete de los quince rubros que componen el EMAE las variaciones fueron positivas. El comercio fue el sector que mostró la mayor contracción con una baja del 5%, como consecuencia de la fuerte retracción del consumo interno. Le siguió la industria manufacturera, que registró una contracción del 4,1%, seguida de la actividad de servicios comunitarios y sociales, con 3,4%. También mostraron variaciones negativas en la comparación interanual el sector de transporte y comunicaciones con un 3%, y la explotación de minas y canteras con 1,4%. EL FMI SE REÚNE POR ARGENTINA El Directorio del FMI analizará este viernes en Washington la ampliación del acuerdo con la Argentina para aumentar un auxilio financiero que alcanzará los 15.665 millones de dólares antes de fin de año, incluyendo dinero de otros organismos. En círculos financieros se estimó que el organismo aprobará el nuevo acuerdo, tras la media sanción que la Cámara de Diputados dio al proyecto de Presupuesto, que dispone un fuerte ajuste fiscal recomendado por el organismo. MOYANO ADVIERTE El secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, advirtió que si los empresarios del sector "no hacen una propuesta seria, inevitablemente vamos a tener que ir al paro", luego de otra reunión paritaria sin acuerdo. "No queremos molestar a nadie pero no nos dan otra salida", sostuvo Moyano, en un acto frente a la Secretaría de Trabajo en Callao al 100, y añadió que "no es posible que se hagan los distraídos". Añadió que "si el miércoles no vienen con una propuesta" se convocará a un paro, y criticó duramente la política económica del presidente Mauricio Macri. TARJETAS: SUBE EL MÍNIMO Las empresas emisoras de tarjetas de crédito decidieron elevar el monto del pago mínimo hasta el 25% del vencimiento mensual, por lo que se le suma una complicación extra a los consumidores que vienen ajustados en medio de la crisis económica. Esto se produjo en medio de una fuerte caída en el uso del plástico y del aumento de la morosidad por parte de los consumidores, a quienes los salarios se les vienen derrumbando entre 10 y 22 puntos porcentuales en lo que va del año.



