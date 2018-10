La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 26/oct/2018 El Colegio Padre Aníbal Di Francia celebró "a lo grande" la segunda Fiesta de Ex Alumnos







Promociones desde el año 1999 hasta la del año pasado se juntaron en el establecimiento. "Siempre hay un buen motivo para volver a reunirse y estar cerca de nuestro querido colegio con compañeros de toda la vida", expresaron desde el centro de exalumnos. A mediados del año pasado se creó el centro de exalumnos del Colegio Padre Aníbal Di Francia y a los pocos meses organizaron la primera fiesta que reunía a todas las promociones en el mismísimo establecimiento del colegio rogacionista, lo que sería el primer gran evento de la reciente agrupación, donde los concurrentes la pasaron bárbaro, y los que no pudieron concurrir se quedaron con las ganas. En aquella oportunidad asistieron más de 500 jóvenes y a partir de ahí se sucedieron una serie de eventos que combinaron nuevas reuniones de egresados con actividades de trabajo social. Para ayudar a la comunidad se realizaron dos torneos de fútbol entre ex alumnos, de los cuales su recaudación fue empleada para el Jardín 914 y el comedor-merendero "Corazón de mi vida". En el primer caso, se colaboró con la donación de insumos para la realización del acto de fin de año organizado por la Asociación Cooperadora de dicho jardín, evento que permite costear los gastos anuales del establecimiento infantil. Con respecto al segundo torneo de fútbol, lo recaudado fue empleado para la celebración del día del niño en el comedor-merendero y para la compra de juguetes que serán entregados en Navidad (decisión tomada por Delia, encargada del merendero) a los niños y niñas del lugar. También se realizó un encuentro de fútbol femenino donde se recibieron útiles escolares. Además se realizó un Torneo de truco a beneficio de la Asociación Civil Fortaleciendo Lazos, que ejecuta una gran tarea recibiendo y conteniendo a personas con discapacidad. La entidad organiza constantemente talleres de distinto tipo, ya sea carpintería, pintura, entre otros. Con lo recaudado en el Torneo, el Centro de Ex alumnos pudo comprar pantallas de calor para obtener una mejor calefacción en las instalaciones de esta Asociación Civil, que se encuentra en la calle Eduardo Cassaux 1735, en el barrio Las Campanas. El pasado sábado 6 de octubre, y bajo una gran expectativa, se realizó la segunda reunión de exalumnos con una concurrencia multitudinaria, donde se sumaron muchos de los que la primera vez se la habían perdido. Colaboraron en la organización del evento de manera totalmente gratuita Laura Abella y Nectar Floral en la decoración, Nicolás Aguilera con las fotos y Pía Biscotti (actual directora de secundaria), con una inmensa predisposición. Fue una verdadera fiesta cargada de emoción y reencuentro, otra vez en el seno de la misma institución a la que a muchos de los concurrentes los cobijó durante tantos años de su infancia y adolescencia. Esta vez hasta hubo más organización de las diferentes promociones, que concurrieron con banderas que los identificaban; volviendo a rememorar durante una noche aquellas emociones y vivencias que marcaron a fuego toda una etapa de sus vidas. La alegrìa y la buena "vibra" se podìa sentir en el ambiente. "Invitamos a todos los ex alumnos a que sigan participando y se acerquen a la institución, aún hay muchas cosas por hacer y siempre hay un buen motivo para volver a reunirse y estar cerca de nuestro querido colegio con compañeros de toda la vida"; nos decían desde la agrupación de exalumnos del Anibal.

El padre Federico Labarra también estuvo presente en el festejo





Promoción 2004





Promoción 2008





Promoción 2009





Promoción 2010





Promoción 2011





Promoción 2012





Promoción 2014



