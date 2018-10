La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 26/oct/2018 ¿Te sientes útil en esta vida?

Un alfiler y una aguja encontrándose en una cesta de labores y no teniendo nada qué hacer, empezaron a reñir, como suele suceder entre gentes ociosas, entablándose la siguiente disputa: -¿Para qué sirves tú? -dijo el alfiler a la aguja-; y ¿cómo piensas pasar la vida sin cabeza?- Y a ti -respondió la aguja en tono agudo-, ¿De qué te sirve la cabeza si no tienes ojo?-¿Y de qué te sirve un ojo si siempre tienes algo en él? -Pues yo, con algo en mi ojo, puedo hacer mucho más que tú. -Sí; pero tu vida será muy corta, pues depende de tu hilo. Mientras hablaban así el alfiler y la aguja, entró una niña deseando coser, tomó la aguja y echó mano a la obra por algunos momentos; pero tuvo la mala suerte de que se rompiera el ojo de la aguja. Después cogió el alfiler, y atándole el hilo a la cabeza, procuró acabar su labor; pero tal fue la fuerza empleada que le arrancó la cabeza y disgustada lo echó con la aguja en la cesta y se fue. -Conque aquí estamos de nuevo -se dijeron-, parece que el infortunio nos ha hecho comprender nuestra pequeñez; no tenemos ya motivo para reñir. ¡Cómo nos asemejamos a los seres humanos que diputan acerca de sus dones y aptitudes hasta que los pierden, y luego. . . echados en el polvo, como nosotros, descubren que son hermanos!



Claudio Valerio. Foto: Archivo.



