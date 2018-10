La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 26/oct/2018 El Rotary Club Campana y su contribución al Programa "Terminemos con la Polio Ahora"











En 1984 el Dr. Carlos Canseco, Presidente de Rotary Internacional propone un Programa Mundial para Erradicar la Polio antes de 2005

Todos los 24 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha para erradicar la Poliomielitis en el mundo y en ese marco la institución local concientiza sobre la enfermedad. Entre 1840 y 1950, la Poliomielitis fue una epidemia mundial que mató a miles de niños y dejó muchos más lisiados de por vida. Se calculaba un promedio de 50000 muertes por año y más de 500 mil chicos afectados con discapacidades severas en la mayoría de los casos. En 1955, el Dr. Jonas Salk desarrolla la primera vacuna antipoliomielitica inactivada inyectable. Posteriormente en 1961 el Dr. Albert Sabin desarrolla una vacuna "viva" oral contra la polio, que rápidamente se convierte en la elegida por los programas de prevención de numerosos países. En 1984 el Dr. Carlos Canseco, Presidente de Rotary Internacional propone un Programa Mundial para Erradicar la Polio antes de 2005, para celebrar así el Centenario de la Fundación de Rotary Internacional. El Plan es aprobado por la Junta Directiva de la entidad y los rotarios del mundo se comprometen a buscar la Asistencia Técnica, el Aporte de Vacunas y la Movilización Social de cada miembro de los clubes diseminados por el mundo, para lograr el objetivo mencionado. Nace de esta manera el Programa Polio Plus que a partir de 1988 coordinó la inversión de más de 9000 millones de dólares de donantes, para la erradicación de la poliomielitis en el mundo. El exitoso programa iniciado entonces, permitió reducir en un 99% los casos anuales de niños con polio en todo el mundo, quedando unos pocos casos, fundamentalmente en países en guerra, por lo que ha sido difícil cubrir el 100% de los niños. No obstante se sigue trabajando, ahora con el programa "Terminemos con la Polio Ahora", para llegar al objetivo de cero casos. Este esfuerzo no debe cesar, porque ningún país esta libre de ser atacado si una nueva epidemia se desatara en cualquier parte del planeta. Debido a los múltiples y fáciles medios de traslado de personas entre países y continentes del mundo de hoy, el virus se podría propagar rápidamente causando estragos en la salud de niños en todo el planeta. Rotary Club Campana, realiza anualmente una contribución al Programa "Terminemos con la Polio Ahora", la cual esta sostenida por las actividades del club rotario local que a su vez cuentan con una participación de la comunidad siempre generosa y desinteresada. Por lo expuesto, "cada vez que alguna persona o empresa apoya los proyectos rotarios, está colaborando con esta Campaña Mundial por la salud de los niños", expresaron. En caso de existir empresas o personas interesadas en aportar directamente a esta Campaña, las contribuciones se pueden realizar a través de Rotary Internacional o del Rotary Club Campana.

La institución local concientiza sobre la enfermedad



El Rotary Club Campana y su contribución al Programa "Terminemos con la Polio Ahora"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: