ESPERANDO POR "NICO" Mientras continúa esperando la respuesta de Walter Nicolás Otta, el principal candidato a suceder a Felipe De la Riva, la Comisión Directiva de Villa Dálmine acordó reuniones con otros entrenadores como Leonardo Fernández (ex Rosario Central), Roberto Trotta (su última experiencia fue en Sarmiento de Junín, después de varios pasos por Independiente Rivadavia de Mendoza) y Juan Carlos Menseguez (ex jugador de River Plate y San Lorenzo), quienes fueron acercados a Mitre y Puccini. En tanto, en relación a la salida de De la Riva, el club emitió un comunicado en el que reconoce los dos meses de deuda "de vieja data" señalados por el DT, pero aclara: "El único motivo por el cual el ex DT se va de la institución es por el ofrecimiento del Club Argentino Agropecuario, por el doble del contrato que ganaba. Por lo tanto, el motivo de su alejamiento es meramente económico". Por su parte, Otta confirmó el ofrecimiento que recibió del Violeta, aunque todavía no comunicó su decisión: "Villa Dálmine es mi casa, el club donde me formé y me gusta la oportunidad, pero pedí una semana para poder pensarlo", señaló en diálogo con Diario Olé, ante el que reconoció que hay "un buen plantel" para trabajar. El primer ciclo de "Nico" como DT del equipo de nuestra ciudad se inició en septiembre de 2010 y se extendió hasta diciembre de 2013, tiempo en el que dirigió 134 partidos (máxima cantidad para un entrenador Violeta) y obtuvo el ascenso a la Primera B Metropolitana en mayo de 2012. Esta tarde realizará su último entrenamiento, en el que Martín Piñeyro definiría el equipo que presentará en el encuentro que se jugará el sábado desde las 18 horas en el estadio Eva Perón. En una semana con varios vaivenes inesperados, el plantel de Villa Dálmine realizará hoy su último entrenamiento antes de viajar rumbo a Junín, donde mañana enfrentará a Sarmiento por la octava fecha del campeonato de la Primera B Nacional. Dicho encuentro se jugará desde las 18 horas en el estadio Eva Perón, será arbitrado por Julio Barraza y tendrá al Violeta estrenando director técnico interino: Martín Piñeyro, Coordinador de las Divisiones Juveniles, quien asumió el lunes la conducción del plantel luego de la salida de Felipe De la Riva hacia Agropecuario de Carlos Casares Junto a Piñeyro trabajan como ayudantes Emanuel Benicelli y Horacio Falcón, mientras que José "Pepi" Soto y Federico Vélez lo hacen como preparadores físicos. Hoy, este cuerpo técnico deberá definir los 18 elegidos que viajarán a Junín y, a su vez, la formación titular para enfrentar a uno de los dos invictos que tiene el campeonato (Sarmiento suma 17 puntos, producto de 5 victorias y 2 empates). En cuanto a la alineación, Piñeyro apostaría por la misma formación que terminó jugando con De la Riva, aunque el DT interino ha analizado situaciones individuales durante estos días. Por ejemplo: evaluó al arquero José Castellano, figura del equipo de Reserva que ganó en Junín semanas atrás bajo su conducción. Sin embargo, parece difícil que el juvenil ocupe el lugar de Juan Ignacio Dobboletta bajo los tres palos frente a Sarmiento. En tanto, otras posibles variantes serían el retorno del defensor Marcos Martinich al once inicial y también la aparición de Renzo Spinaci en el mediocampo para buscar mayor equilibrio en la contención. Sin embargo, son solamente especulaciones. La realidad saldría hoy a la vista luego que el DT interino realice la última práctica antes de poner rumbo a Junín para este compromiso que, días atrás, no estaba en su agenda. COMIENZA LA FECHA. La octava jornada del campeonato se pondrá en marcha hoy con el partido que disputarán Temperley e Instituto desde las 20.05 horas en el sur bonaerense y con televisación de TyC Sports.

EL PLANTEL ENTRENÓ DURANTE LA SEMANA EN LOMA VERDE Y HOY LO HARÍA EN EL ESTADIO.



Primera B Nacional:

Villa Dálmine viaja hoy rumbo a Junín, donde mañana enfrentará a Sarmiento

