Mientras continúa esperando la respuesta de Walter Nicolás Otta, el principal candidato a suceder a Felipe De la Riva, la Comisión Directiva de Villa Dálmine acordó reuniones con otros entrenadores como Leonardo Fernández (ex Rosario Central), Roberto Trotta (su última experiencia fue en Sarmiento de Junín, después de varios pasos por Independiente Rivadavia de Mendoza) y Juan Carlos Menseguez (ex jugador de River Plate y San Lorenzo), quienes fueron acercados a Mitre y Puccini. En tanto, en relación a la salida de De la Riva, el club emitió un comunicado en el que reconoce los dos meses de deuda "de vieja data" señalados por el DT, pero aclara: "El único motivo por el cual el ex DT se va de la institución es por el ofrecimiento del Club Argentino Agropecuario, por el doble del contrato que ganaba. Por lo tanto, el motivo de su alejamiento es meramente económico". Por su parte, Otta confirmó el ofrecimiento que recibió del Violeta, aunque todavía no comunicó su decisión: "Villa Dálmine es mi casa, el club donde me formé y me gusta la oportunidad, pero pedí una semana para poder pensarlo", señaló en diálogo con Diario Olé, ante el que reconoció que hay "un buen plantel" para trabajar. El primer ciclo de "Nico" como DT del equipo de nuestra ciudad se inició en septiembre de 2010 y se extendió hasta diciembre de 2013, tiempo en el que dirigió 134 partidos (máxima cantidad para un entrenador Violeta) y obtuvo el ascenso a la Primera B Metropolitana en mayo de 2012.

Villa Dálmine:

Esperando por "Nico"

